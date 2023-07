Violenta esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio a Napoli: morto un operaio

Paura questa mattina a Roccarainola, in provincia di Napoli, dove si è verificata una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona, ma è purtroppo già giunta la notizia della morte di uno degli operai.

L'esplosione che ha terrorizzato la cittadina

L'esplosione questa mattina, poco prima delle 11. Ancora da capire le dinamiche, ma a un certo punto la fabbrica Fireworks Lieto Srl di Roccarainola è stata letteralmente devastata dalla deflagrazione. Tanti i cittadini ad aver avvertito il forte rumore e a essere scesi in strada. L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i soccorsi: carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. La fabbrica si trova in una zona isolata, in località Gargani, tuttavia la colonna di fumo che si è levata dall'edificio è stata visibilissima.

Subito dopo l'esplosione gli operai sono corsi fuori dalla fabbrica, ma è stata subito notata l'assenza di uno di loro. Le ricerche per ritrovare l'operaio disperso sono partite immediatamente, ma non hanno purtroppo avuto l'esito sperato.

Morto un uomo di 51 anni

È stato trovato senza vita un uomo di 51 anni, impiegato nella fabbrica di fuochi d'artificio Fireworks Lieto Srl. L'uomo mancava all'appello quando tutti gli operai si sono radunati fuori dall'edificio.

La zona non è ancora stata messa in sicurezza. Gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli hanno da poco raggiunto la zona. Nelle prossime ore si cercherà di fare luce su quanto accaduto. Al lavoro i carabinieri della compagnia di Nola. Stando a quanto dichiarato sino ad ora, ad esplodere sarebbe stato uno dei due casotti che costituiscono la fabbrica.

Le testimonianze

" È stata un'esplosione fortissima, avvertita in un raggio ampio: in tanti si sono riversati in strada uscendo dalle case terrorizzati. E purtroppo c'è una vittima da piangere ", ha dichiarato ad Ansa Giuseppe Russo, sindaco di Roccarainola. " Per fortuna, come impone la legge, la fabbrica si trova in collina, in una zona lontana e isolata dal centro abitato. Ciò nonostante lo spavento è stato enorme, anche alla luce del precedente di tanti anni fa che riguardò la stessa fabbrica ".

I precedenti

Come ricordato dal sindaco Russo, c'è un precedente. Il 30 agosto del 2002 nell'insediamento di Visciano della Fireworks Lieto si era verificata un'esplosione che provocò la morte tre persone. Fra le vittime, anche uno dei soci, Salvatore Lieto (51 anni). Oltre a Lieto, morirono anche Giuseppe De Gennaro, di 34 anni, e Sebastiano Russo, di 27. Anche quella volta la deflagrazione si verificò intorno alle 11.