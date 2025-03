Nasce Destreggiarsi, la scuola politica di Gioventù nazionale

Ascolta ora 00:00 00:00

È nata "Destreggiarsi - Scuola di Formazione Politica", un progetto promosso da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale Treviso per offrire ai giovani della provincia trevigiana un'opportunità formativa e di confronto su tematiche importanti ed attuali come amministrazione, comunicazione e geopolitica. Il primo evento si è tenuto il 22 e 23 marzo scorso nei Musei Civici di Santa Caterina nel centro storico di Treviso e ha visto la presenza di relatori di spicco che hanno approfondito argomenti cruciali per la crescita culturale e politica delle nuove generazioni.

L’obiettivo di questa scuola di formazione è quello di fornire ai giovani, amministratori e militanti, gli strumenti essenziali per comprendere le dinamiche della società contemporanea, l'amministrazione pubblica, la storia delle dottrine politiche e la geopolitica internazionale. Come ha detto il presidente provinciale di FdI Treviso, Claudio Borgia: “La scuola di formazione politica 'Destreggiarsi' si è rivelata un'opportunità straordinaria per tanti giovani desiderosi di approfondire temi cruciali come amministrazione, comunicazione e geopolitica. Sì è parlato inoltre di territorio, di identità e di politica. Questa iniziativa non è solo un momento di crescita personale, ma rappresenta anche un investimento sul futuro politico della marca trevigiana. Formare giovani consapevoli e preparati significa rafforzare la qualità del dibattito pubblico e garantire una classe dirigente, votata alla militanza, capace di portare avanti i valori autentici della destra quali l’amor di Patria, il merito, l’equità sociale e affrontare con capacità, competenza e passione le sfide di domani".

Carlo Alberto Correale, presidente di Gioventù nazionale Treviso, spiega invece: "Fortemente voluta dai ragazzi di Gioventù Nazionale Treviso, questa scuola di formazione politica ha avuto come primario obiettivo quello di rendere consapevole ogni giovane che aspiri a ricoprire una carica pubblica delle sfide che l’Amministrazione porta con sé. Fare politica, infatti, è una cosa seria e, per farla, c’è bisogno di formazione: al di là di bilanci, di mozioni, ordini del giorno, saper decidere e saper rispondere alle esigenze del territorio, programmare, comunicare, votare e farsi votare, nonché conoscere e riconoscere i temi e macrotemi che riguardano, di riflesso, la vita di ciascuno di noi è il punto di partenza di ogni buon amministratore del futuro. Assieme a tutti i militanti di Gioventù Nazionale Treviso, e con l’aiuto dei fondamentali Riccardo Giacomazzi e Matteo Gravina, senza i quali questo progetto non avrebbe preso vita, abbiamo deciso di riportare, con questo evento - che speriamo sia il primo di una lunga serie - la politica vicina al cittadino per vincere la battaglia generazionale, dimostrando, cioè, che esiste una generazione che, seppur silente, si riconosce nei valori della Destra". Il programma, per il primo anno, è stato il seguente:

Sabato 22 marzo

Ore 14.30: Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Ore 15.00: Intervento "Libertà degli antichi, libertà dei moderni" (Dottor Matteo Gravina e Riccardo Giacomazzi)

Ore 16.00: Intervento "Programmare, comunicare, votare" del Sen. Luca De Carlo (Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia) e del prof. Luigi Di Gregorio (Docente di Scienza Politica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell’Università della Tuscia di Viterbo)

Ore 17.00: Intervento "Risposte per il territorio" con Claudio Borgia (Presidente provinciale di Fratelli d'Italia Treviso) e Raffaele Freda (Consigliere della Provincia di Treviso e del Comune di Preganziol)

Domenica 23 marzo

Ore 10.

30: Apertura dei lavori e saluti istituzionaliTema della giornata: "Nuove sfide per il vecchio continente"

Interventi della Europarlamentare Elena Donazzan, dell'On. Stefano Cavedagna e dell'On. Fabio Roscani

Moderazione di Matteo Carnieletto, Vice caposervizio de “Il Giornale”