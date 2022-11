Natale al risparmio: al buio anche la via dei presepi di Napoli

Natale al risparmio a Napoli, senza alcuna eccezione: la scure dei tagli si abbatterà inesorabilmente persino sulla celeberrima "via dei presepi". Una decisione che sta scatenando un mare di polemiche nel capoluogo campano, visto che anche solo provare a immaginare San Gregorio Armeno "al buio" senza la magia dello sfondo delle consuete luminarie natalizie fa storcere il naso tanto ai negozianti quanto ai semplici cittadini e ai turisti.

Corsa al risparmio

Come da tempo annunciato dal comune di Napoli, infatti, in giro per la città troveranno posto solo alcuni sporadici simboli connessi al Natale, mentre qualsiasi cosa che possa in qualche modo gravare sul bilancio sarà messa da parte, pur con rimpianto. Il che significa in concreto, visto il caro-energia imperante negli ultimi mesi, rinunciare anche alle luminarie.

Probabilmente, però, qualcuno si sarebbe atteso una qualche deroga, per lo meno per la celebre via dei presepi del capoluogo partenopeo. I primi a dirsi sconvolti dalla notizia sono ovviamente gli esercenti che operano proprio a San Gregorio Armeno. "Se passeggi per Napoli e non rrovi le luminarie sembra una giornata normale, non sembra Natale" , commentano con amarezza i bottegai, come riferito da Ansa. "Agli occhi dei turisti perdiamo tanto, non vedono quella spettacolarità di quando illuminiamo Napoli. C'è meno attrazione, meno atmosfera. È un po' brutto, manca qualcosa sicuramente" , aggiungono i negozianti.