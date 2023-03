Un primo grande successo la Nazionale di calcio italiana, che questa sera giocherà contro l’Inghilterra allo stadio "Maradona" di Napoli una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, lo ha già ottenuto: portare un sorriso, per quanto possibile, a chi sta attraversando un periodo difficile a causa di problemi di salute. Una delegazione degli azzurri, poco dopo l’arrivo nella città partenopea, si è recata all'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon per far visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia.

I calciatori, oltre a momenti di spensieratezza e allegria, hanno portato ai piccini un bel po’ di regali, tra cui palloni e graditissimi gadget della Nazionale. Tra i giocatori presenti c’erano Francesco Acerbi, Leonardo Bonucci, Giovanni Di Lorenzo, Gianluigi Donnarumma, Wilfried Gnonto, Matteo Pessina e Matteo Politano, oltre al presidente federale Gabriele Gravina e a Marco Brunelli, segretario generale della Figc. A ricevere gli ospiti sono stati il dottor Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono, Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, e Flavia Matrisciano, direttore della stessa Fondazione.

L’inaspettato incontro ha scaldato i cuori dei piccoli pazienti. Questi ultimi, oltre a scambiare battute con i calciatori, sono riusciti anche a scattare fotografie con i loro beniamini.

"La Nazionale azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sotto il profilo dei valori e sociale", ha affermato il presidente Gravina all’arrivo in ospedale. "Per questo- ha proseguito- la Federazione ha organizzato anche a Napoli una visita degli Azzurri ai bambini ricoverati. Vogliamo portare un sorriso e un po' di vicinanza, consci di ricevere molto di più in umanità, determinazione e coraggio". In una nota la Federcalcio ha spiegato che la visita fa seguito a un percorso intrapreso da anni dalla Figc nelle città sedi di gara.

L’Italia torna a giocare a Napoli dopo 10 anni. Per celebrare il grande evento sportivo già da un paio di giorni e fino a giovedì sera la città, che si sta preparando alla festa per la conquista dello scudetto, si è tinta di Azzurro: sono illuminati con questo colore il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. Inoltre, come riporta il sito della Figc, questa sera allo stadio sono previste diverse attività che coinvolgeranno il pubblico. Il tutto per creare una suggestiva atmosfera che aumenti l’impatto emozionale per una gara importante per il cammino europeo. Previsto, ad esempio, un gioco di luci che, con una innovativa tecnologia, trasformerà la pista di atletica in un led carpet sul quale verranno proposti contenuti multimediali insieme a proiezioni laser sul campo da gioco e video sul maxischermo.