Nel Tarantino, mountain bike per chi fa la raccolta differenziata

Diciannove mountain bike sono state consegnate ad altrettante famiglie virtuose che hanno contribuito alla raccolta differenziata. È l’interessante iniziativa del Comune di Statte, in provincia di Taranto. “Si tratta di un Comune nato nel 1993 e differenziamo i rifiuti dal 1997” dichiara a ilGiornale.it il sindaco, Francesco Andrioli che spiega, ancora, “Credo che in Puglia sia stato il primo Comune ad aver attivato la raccolta differenziata”. È proprio nel ’93, infatti, che con il decreto Ronchi venne sancito un vero e proprio spartiacque col passato nell’ambito dei rifiuti e Statte fu uno dei Comuni più virtuosi adattandosi alle direttive europee.



Non solo bici sono state donate alle famiglie più collaborative, ma nel montepremi dell’iniziativa ci sono anche tablet, monopattini elettrici, penne e pannelli solari per caricare gli smartphone. “In città c’è il sistema ‘porta a porta’, ma per partecipare alla raccolta punti è necessario recarsi fisicamente nel centro comunale di raccolta, pesare i propri rifiuti ed in base al peso vengono assegnati dei punti. Ad esempio per avere in regalo la mountain bike ci vogliono 7500 punti” ci spiega al telefono Rosa Marinò, referente dell’ ufficio Ambiente del Comune.



Per partecipare alla campagna premiale i cittadini possono registrarsi al sito www.failadifferenza.it con nome utente, password ed il codice fiscale del soggetto iscritto nel registro della Tari. È proprio on line che è descritto l’intento dell’amministrazione volta a premiare quei cittadini che conferiscono carta e cartone, plastica, vetro e pile. Come detto, ad ogni quantità di rifiuti conferiti viene assegnato un punteggio e al raggiungimento della soglia di determinati valori il cittadino può scegliere i premi. “Ci vogliono diversi mesi per ottenere i regali” ha specificato Marinò.





Un progetto, quello del, che serve ad incentivare i cittadini del piccolo Comune del Tarantino a differenziare i propri rifiuti. Infatti, secondo i dati dell’ osservatorio regionale dei rifiuti in Puglia nel 2023 solo il 55,48 per cento dei cittadini a Statte fa la raccolta differenziata.

Non è la prima volta che in Puglia un’amministrazione comunale decida di premiare i cittadini. Pochi mesi fa, ad Alberobello, in provincia di Bari, il Comune ha deciso di togliere la Tari del 2023 alle famiglie che avrebbero adottato nell’anno in corso un cane dal canile. Ma se torniamo al sistema del montepremi, va peggio ai cittadini virtuosi di Bari. Sul sito dell’Amiu, infatti, c’è l’elenco dei premi in palio per chi fa bene la raccolta differenziata. Parliamo di borse termiche, grucce in cartone, zaini, scaldacolli, vassoi e bottiglie in vetro riciclato riutilizzabili.