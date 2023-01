Caffè al bancone a tre euro: truffa ai turisti

Furbetti del caffè in alcuni bar della Capitale, dove per la classica bevanda si arrivano a pagare anche tre euro. Secondo un'inchiesta condotta dal Messaggero sono tanti i turisti che vengono inconsapevolmente "spremuti" da certi esercenti. Si parla di cinque euro per un Americano, e ben sette euro per una spremuta.

Il dato che soprende è che Roma risulta fra le città con la media più bassa per i prezzi del caffè. Eppure basta entrare in alcuni bar in zona San Pietro, Piazza di Spagna, Piazza Navona o Centro storico che, improvvisamente, i costi salgono.

A rimetterci, spesso e volentieri, sono gli ignari turisti. Certi prezzi, infatti, sono previsti per la consumazione al tavolo, e noi italiani lo sappiamo bene. Alcuni visitatori della Capitale, invece, cadono nella trappola, e si trovano a pagare un caffè al bancone come se lo avessero consumato seduti al tavolo.

Ciò vale un po' per tutti i prodotti ordinati ma, a quanto pare, la truffa interessa maggiormente caffè, cappuccino e Americano. Il primo, come abbiamo detto, arriva a costare anche tre euro. Il secondo, quattro. E il terzo, cinque.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il trucco è molto semplice. Ai turisti, al momento del pagamento, viene applicato lo stesso prezzo scritto sul menù per la consumazione al tavolo, non al bancone. E il gioco è fatto. Spesso chi procede con l'emissione del conto non si informa neppure sulla modalità di consumazione, battendo direttamente in cassa il prezzo più alto.

Va meglio, dunque, a quegli stranieri che si siedono al tavolo? Nemmeno per idea. In certi casi vengono applicate delle maggiorazioni anche a loro, e per le ragioni più assurde, tipo "vista sul Colosseo" o "vista su San Pietro". Non proprio il massimo come pubblicità per il nostro Paese.

Il giochino, infatti, cade facilmente. Un turista italiano in vacanza a Roma non si fa fregare, e ancor meno i romani. Basta fare un giro sui social per leggere numerose denunce da parte degli avventori di certi locali furbetti. " Siamo stati in questo bar in corso Vittorio Emanuele per gustare del the, ma non è stata una bella esperienza ", è il racconto di una donna. " Ho chiesto dei pasticcini -spiega - sul menù erano indicati 6 pezzi ad un costo di 3 euro, ci hanno portato 4 pasticcini al costo di 3,20 euro. Inoltre nel conto finale anche il costo del the era stato aumentato di 1 euro ".

Non sono solo i locali più sciccosi a tentare di fregare il cliente. Stesso discorso anche per alcuni camion bar, dove si trovano esposti panini e bibite di ogni tipo, ma quasi mai i prezzi, che vengono scoperti alla fine. Per una bottiglia d'acqua sono chiesti anche tre euro. Una birra? Si arriva fino a sette.

A questo punto una precisazione è d'obbligo. Non tutte le attività di ristorazione si comportano in questo modo. Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, assicura che solo una piccola parte dei commercianti usa purtroppo questi bassi mezzi per guadagnare. È bene però pretendere sempre l'esposizione dei prezzi prima di consumare.