"Sarà ampliato": così i dem cedono al centro islamico: bufera a Firenze

Nella Firenze amministrata dal Partito Democratico, il centro islamico di via Casella potrebbe raddoppiare i propri spazi in maniera definitiva, per una scelta che causerebbe non pochi disagi ai residenti del quartiere. Questa la polemica sorta nelle scorse ore, con gli esponenti del centrodestra che non hanno risparmiato dure critiche all'amministrazione comunale del capoluogo toscano. Il pomo della discordia sarebbe come detto rappresentato dal centro islamico di via Casella, nel quartiere dell'Isolotto.

Stando a quanto si apprende dalle note pubblicate da Fratelli d'Italia e Lega, il centro di preghiera viene temporaneamente ampliato ogni anno con l'allestimento di una tensostruttura, per consentire ad un maggior numero di fedeli di poter pregare. Per un'azione che creerebbe però non poche problematiche nel quartiere, relative alla viabilità e alla sicurezza stradale. Ma i rappresentanti della comunità islamica avrebbero presentato un'osservazione al Piano operativo comunale per chiedere che l'allargamento degli spazi diventi definitivo. Una prospettiva che numerosi residenti non avrebbero a quanto pare gradito, al pari del centrodestra.

“Come ogni anno viene allestita la tensostruttura nel centro di preghiera islamico di via della Casella. Con il conseguente aumento di capienza per i fedeli, che rischiano di congestionare una zona già critica per la viabilità. Abbiamo già chiesto con un accesso agli atti alla direzione Urbanistica e al Suap le eventuali autorizzazioni rilasciate - hanno commentato Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e vice-coordinatore di Fratelli d'Italia - faremo un'interrogazione per rassicurare i cittadini e accertarci sulla regolarità della struttura e tutelare il più possibile i residenti, fermo restando il pieno rispetto della libertà religiosa. Siamo infatti stati a fare un sopralluogo al centro islamico dell'Isolotto, perché da tempo i residenti lamentano lo spazio occupato da un tendone che impedisce il legittimo passaggio dei pedoni e della luce”.