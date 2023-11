Neonata muore dopo le dimissioni dall'ospedale di Palermo: si indaga per omicidio colposo

Tragedia a Palermo, dove una bimba venuta alla luce da appena 11 giorni è deceduta dopo le dimissioni dal pronto soccorso in cui i genitori l'avevano portata per via di evidenti difficoltà respiratorie: la locale procura della Repubblica ha deciso di aprire un fascicolo per indagare sul reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti.

Il dramma

La piccola Anna era nata lo scorso lunedì 23 ottobre all'ospedale Civico di Palermo dopo 41 settimane di gestazione. Non si è trattato, tuttavia di un parto naturale: stando a quanto riferito durante le deposizioni dai genitori della bimba, il personale medico del reparto di Neonatologia ha preferito praticare un cesareo "per scrupolo" . I medici hanno deciso di procedere in questo modo nei confronti della mamma, alla sua seconda gravidanza, "per via di alcune 'decelerazioni' nel tracciato cardiotocografico" . Nonostante i timori iniziali, tuttavia, il parto è avvenuto senza alcuna complicazione, e Anna sembrava godere di ottima salute.

La situazione sarebbe repentinamente cambiata lo scorso giovedì 2 novembre. La mamma di Anna si rende conto che la piccola fatica a respirare, e appare pallida e ipotonica. Allarmati, i genitori portano la neonata al pronto soccorso dell'ospedale dei Bambini di Palermo, dove entra con codice rosso.

I medici del nosocomio effettuano una serie di esami, dai quali, tuttavia, sembra non emergere alcun tipo di problema che possa rendere necessario un ricovero. Ecco spiegato il motivo per cui Anna viene rimandata a casa. "Si certifica che 'la neonata non necessita' di ricovero e la si rimanda alle cure del pediatra di famiglia raccomandando soltanto una modifica dello schema alimentare. Alle 13.32 viene dimessa" , raccontano i legali dello Studio3A-Valore Spa a cui si sono rivolti il papà e la mamma della bimba dopo la tragedia.

Dopo appena due giorni le condizioni della neonata peggiorano ancora una volta: stessi sintomi per Anna, che viene condotta nuovamente all'ospedale dei Bambini di Palermo. Le sue condizioni appaiono fin da subito molto gravi, e purtroppo il personale medico non riesce in alcun modo a rianimare la piccola e a salvarle la vita. Nella scheda di morte si parla di "arresto cardiocircolatorio da cause in corso di accertamento".

Devastati dal dolore, i genitori della piccola decidono di sporgere denuncia. La procura della Repubblica di Palermo ha quindi disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'esecuzione degli esami autoptici per chiarire le cause del decesso. L'autopsia è stata effettuata lo scorso martedì 7 ottobre, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per poter ottenere la perizia del consulente tecnico. Al momento è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.