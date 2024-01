Nigeriano frattura la gamba a una donna. Poi aggredisce agenti

Un'aggressione furiosa e immotivata: così un nigeriano, completamente fuori controllo, ha preso a bastonate la gamba di una donna che stava aspettando l'arrivo di un bus in piazza dei Cinquecento a Roma, provocandole la frattura scomposta della tibia. Non pago, il responsabile si è successivamente scagliato anche contro i poliziotti intervenuti in soccorso della vittima, mordendoli e colpendoli con dei pugni prima di essere finalmente bloccato e tratto in arresto.

L'incredibile vicenda, che documenta ancora una volta di più, se mai ci fosse bisogno, l'elevato livello di degrado rilevabile nella zona della stazione Termini di Roma, si è verificato intorno alle ore 4.30 di oggi, mercoledì 3 gennaio. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, la vittima, una donna di 50 anni, stava aspettando l'arrivo del suo autobus in piazza dei Cinquecento all'angolo con via Giolitti, quando contro di lei si è avventato improvvisamente l'extracomunitario. I due non si conoscevano, né tra di loro sarebbe nato alcun alterco prima dell'aggressione.

Il ragazzo ha preso la 50enne a bastonate, colpendola con violenza alla gamba, fino a provocare la frattura scomposta della tibia. Per fortuna della 50enne, in suo soccorso sono giunti gli uomini del commissariato Viminale, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio: vista la scena, i poliziotti si sono precipitati verso la donna per sottrarla alle grinfie del suo aggressore. La signora, in preda a dolori lancinanti alla gamba, si trovava distesa a terra, mentre l'extracomunitario stringeva ancora in mano l'oggetto utilizzato per colpirla, risultato essere una parte dello schienale di una sedia di legno. Colto in flagranza di reato, l'aggressore si è rivoltato anche contro i poliziotti che lo stavano scortando in auto all'ufficio Immigrazione per verificare la sua posizione. Il facinoroso, un nigeriano di 27 anni regolare sul territorio italiano, ha danneggiato la volante mandando in frantumi uno dei finestrini dell'auto e si è poi accanito con morsi e pugni contro gli agenti che tentavano di placare la sua furia.

Nel frattempo la vittima della sua aggressione è stata trasferita in ospedale per essere sottoposta a un intervento chirurgico alla gamba finalizzato a ridurre la frattura scomposta alla tibia: la 50enne, al termine dell'operazione, ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. Il nigeriano è stato dichiarato in stato di fermo per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato.