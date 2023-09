"No all'allargamento della moschea". La Lega "bacchetta" il Pd

Il nuovo piano operativo prevederebbe per la comunità islamica di Firenze la possibilità di allargare gli spazi della moschea, nonostante le varie problematiche denunciate in passato da chi vive la zona. Su queste basi, quindi, perché il Pd non organizza un incontro con i residenti, in modo tale da saggiarne gli umori e spiegare loro la situazione? Questa la "stoccata" rivolta nelle scorse ore dalla Lega all'amministrazione di centrosinistra del capoluogo della Toscana. E l'attenzione torna di nuovo sulla "questione moschea", capace ancora di tanto in tanto di polarizzare il dibattito politico locale. La nuova sede del principale luogo di culto degli islamici che vivono a Firenze è peraltro stata individuata dai rappresentanti della comunità musulmana lo scorso maggio, a seguito di diversi tentativi di sgombero andati a vuoto dopo che la proprietà del precedente immobile aveva manifestato l'intenzione di non rinnovare l'accordo di locazione.

Secondo Federico Bussolin e Davide Bisconti, rispettivamente segretario provinciale e capogruppo della Lega nel Quartiere 4, la moschea in questione potrebbe però essere allargata, sulla base di quanto prometterebbe il piano operativo. E ciò causerebbe disagi alla cittadinanza. “Come più volte denunciato dalla Lega, la moschea di via Casella arrecava troppi disagi ai residenti già con l’enorme tensostruttura temporanea allestita in passato - il pensiero dei due esponenti del Carroccio fiorentino, espresso in un comunicato - figuriamoci se adesso la comunità islamica può ottenerne l’allargamento in modo definitivo, come emerge dalle osservazioni presentate al piano operativo. Ci opporremo politicamente a questa opzione. La Lega rispetta ed ascolta il parere dei cittadini, questa amministrazione evidentemente no". Alla base dell'opposizione della Lega non ci sono tanto ragioni legate al culto, quanto motivi correlati alla viabilità e alla vivibilità della quartiere.