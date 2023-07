"No al fossile", blitz degli attivisti per il clima all'Altare della Patria

Hanno scelto l'Altare della Patria a Roma per dare massima visibilità all'ennesima protesta per il clima: così gli attivisti di Extinction Rebellion sono saliti sul celebre monumento in Piazza Venezia, appendendovi uno striscione e incatenandosi per attaccare il ricorso alle fonti energetiche fossili.

I rimostranti sono entrati in azione intorno a mezzogiorno, attirando l'attenzione dei numerosi cittadini e delle centinaia di turisti che affollavano le vie del centro della Capitale. Una volta raggiunta la sommità dell'Altare della Patria, i membri di Extinction Rebellion hanno srotolato un ampio striscione recante la scritta "Basta vittime climatiche sull'altare del profitto: no al fossile" . L'affondo è quindi ancora una volta contro il governo e la politica di finanziamento all'industria dei combustibili fossili, secondo gli attivisti responsabile del fenomeno dell'emergenza climatica.

Dopo qualche minuto, il celebre monumento è stato raggiunto anche dalle forze dell'ordine e da alcuni militari già impegnati nelle quotidiane operazioni di pattugliamento del territorio. Fermati, i membri di Extinction Rebellion sono stati fatti allontanare dall'Altare della Patria e quindi condotti presso il Commissario Trevi di Roma per le consuete operazioni di identificazione: "Ci hanno trascinati provocandoci lividi" , si sono successivamente lamentati i rimostranti.

Il comunicato

Il blitz è stato rivendicato dal gruppo anche sulla propria pagina Fecebook. "Basta vittime climatiche" , esordisce il breve comunicato. "Un grande striscione è stato appeso questa mattina sull’Altare della Patria: "Basta vittime climatiche sull'altare del profitto: NO al fossile".

"Negli ultimi giorni, la temperatura globale della Terra ha continuato a salire bruciando tre record consecutivi" , prosegue il post, "il territorio nazionale, in particolare, è uno delle aree europee che subiscono più di tutti le conseguenze della crisi ecoclimatica, con aumenti della temperatura più del doppio rispetto alla media globale"..