"Non c'è limite al peggio". Ambulanze sotto tiro a Napoli tra sequestri e aggressioni

“ L’ambulanza è sequestrata, ve la distruggo ”. Con queste parole il marito di una donna soccorsa a Napoli ha minacciato gli operatori dell’ambulanza, perché pretendeva di scegliere in quale ospedale sarebbe stata portata la moglie. L’episodio è stato segnalato sulla pagina Facebook dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate (NtI).

“ Scampia? San Giovanni? Sanità? Rione Traiano? Ebbene no, cari followers ”, si legge nel post. “ È successo in via Petrarca a Napoli ”, una zona vip del capoluogo campano. Secondo la ricostruzione fornita da Ntl, intorno alle sette di sera di lunedì 25 settembre l’uomo avrebbe chiamato l’ospedale San Paolo per allertare dello svenimento di sua moglie, una paziente oncologica. All’arrivo dell’ambulanza, in zona Posillipo, la donna era lucida e cosciente, con i parametri nella norma. Pare che il marito l’abbia comunque invitata a recarsi in ospedale per ulteriori accertamenti. L’equipaggio dell’ambulanza, dunque, ha contattato la Centrale operativa, che li ha direzionati verso il Fatebenefratelli. È a quel punto che si è scatenata l'ira del marito: “ Da qui non uscite finché non la portate al Cardarelli, l'ambulanza è sequestrata e ve la distruggo ”. Alla fine, la coppia si è recata in ospedale con il proprio mezzo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

“ È l'ennesima aggressione perpetuata all'interno delle mura domestiche del paziente, dove sarebbe fondamentale la presenza di bodycam che la Direzione strategica della Asl Napoli 1 Centro ha ritenuto inutili ”, ha commentato Manuel Ruggero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate. Da inizio 2023, sono ben 43 gli episodi del genere all’interno del territorio di questa azienda sanitaria locale e 70 in tutta Napoli.