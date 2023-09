Incidente al porto di Salerno, ufficiale muore schiacciato da un camion: tragedia sul traghetto per Messina

Intorno alle 13 di oggi, al porto di Salerno si è consumata una tragedia in cui una persona ha trovato la morte mentre un’altra è stata portata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per le gravi ferite riportate in seguito all’incidente con un camion.

Si tratta di due operatori marittimi, entrambi ufficiali e originari di Messina, che stavano lavorando nel garage della nave "Cartour Delta" appartenente alla compagnia "Caronte & Tourist" che batte la tratta Salerno-Messina. La nave era ancorata al molo n.26 dello scalo salernitano ed era una “ro-ro”, ovvero dedita al trasporto dei rotabili come veicoli ferroviari, automotori o rimorchiati. L'imbarcazione era giunta qualche giorno fa in porto e nelle prossime ore sarebbe salpata alla volta di Messina.

I due ufficiali stavano effettuando dei controlli nella stiva della nave quando un camion, impegnato in operazioni di trasporto container, è sopraggiunto sul molo. Il veicolo doveva essere caricato sulla nave e l’autista ha messo in atto una manovra per poter entrare nel garage e parcheggiare il mezzo. Gli ufficiali si trovavano ancora nella stiva quando improvvisamente sono stati schiacciati da qualcosa di molto pesante.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto, l’incidente si sarebbe verificato a causa di un malfunzionamento della ralla, ossia il sistema di aggancio meccanico che consente di collegare il trattore ad un semirimorchio. La ralla è costituita da una robusta piastra d’acciaio con un foro centrale e un invito per il perno di articolazione disegnato a coda di rondine rendendo così possibile l’aggancio anche se il rimorchio e la parte mobile non sono perfettamente allineati.

Proprio il cedimento dello strumento avrebbe provocato il distaccamento del rimorchio che sarebbe precipitato addosso ai due operatori marittimi. La dinamica dell’incidente, però, necessita di ulteriori approfondimenti. Al molo n.26 si sono recati il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, e il responsabile della sicurezza, Ugo Vestri.

La compagnia della nave fa sapere che "Due uomini, un primo ufficiale e un secondo ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta nel primo pomeriggio sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla della impresa portuale che - secondo le prime ricostruzioni - durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno. Per il secondo ufficiale si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi mentre il primo ufficiale è stato trasportato all'ospedale Ruggi di Salerno gravemente ferito. Esprimiamo enorme dolore e costernazione per una tragedia immane che ha causato la perdita di una giovane vita, di un ufficiale da tutti ben voluto e apprezzato" .