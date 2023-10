"Non potete usare il bagno", e il branco pesta la guardia giurata del McDonald's

La guardia giurata ha avuto l'ardire di impedire loro di utilizzare il bagno di un McDonald's dopo l'orario di chiusura: per questo motivo una banda composta da giovanissimi ha aggredito l'uomo in divisa pestandolo a sangue, prima di far perdere le proprie tracce per le strade di Velletri.

Ancora una volta, quindi, nella zona dei Castelli Romani si deve registrare un episodio di violenza che ha visto come protagonisti dei ragazzini, fenomeno che, purtroppo, sta iniziando a diffondersi in modo decisamente preoccupante. Gli uomini del commissariato di Velletri sono ora sulle tracce dei responsabili i quali, dopo aver lasciato la guardia giurata tramortita a terra, si sono allontanati dal locale sparendo nel nulla.

L'episodio si è verificato nella tarda serata di sabato 7 ottobre in viale dei Volsci, a breve distanza dalla stazione ferroviaria, dopo l'orario di chiusura del ristorante di McDonald's. Nonostante l'ora, un gruppetto di adolescenti si è presentato nel locale chiedendo con insistenza al vigilante di servizio di potere utilizzare la toilette. Una richiesta impossibile da soddisfare, e l'uomo in divisa ha cercato di spiegarlo ai giovani con la dovuta calma.

Infastiditi per il rifiuto ricevuto, gli adolescenti hanno perso le staffe, iniziando a gridare contro la guardia giurata, per poi passare dalle parole ai fatti. Il vigilante è stato circondato dal branco, spintonato e quindi preso a pugni. Sopraffatto a causa dell'evidente inferiorità numerica, l'uomo è finito a terra, mentre gli adolescenti, almeno sette o otto individui secondo quanto riferito dalla vittima, sono corsi fuori dal locale per salire a bordo di due autovetture e far perdere rapidamente le proprie tracce.

A causa delle ferite riportate nel brutale pestaggio, per fortuna non gravi, il vigilante è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Colombo, ricevendo alcuni giorni di prognosi. Purtroppo, nonostante la pronta segnalazione effettuata alle forze dell'ordine locali, giunte in breve tempo sul luogo indicato, è stato impossibilre riuscire a rintracciare i responsabili.

Le indagini sono ora affidate agli uomini del commissariato di Velletri, che avrebbero acquisito i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza per ricavare preziosi dettagli utili a identificare i ragazzini.