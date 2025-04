"Non riesco a pensare ad altro", ex ballerino di Amici testimone della strage di Monreale

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli spari, il sangue, le grida disperate e la fuga dei presenti: un'immagine, quella della sparatoria di Monreale vissuta da testimone, che l'ex ballerino di Amici Samuele Segreto non riuscirà a cancellare dalla mente.

Il ventenne, protagonista della 22esima edizione del programma televisivo condotto da Maria De Filippi, ha assistito in prima persona all'episodio che si è verificato nella notte fra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Guglielmo II e si è concluso tragicamente con la morte di tre ragazzi e il ferimento di altre due persone. Segreto, palermitano di nascita e residente proprio a Monreale, si è detto particolarmente scosso per l'accaduto, affidando a un messaggio sui social il ricordo di quegli attimi terribili e le sue parole di aperta condanna.

"Non riesco a pensare ad altro", scrive il ballerino su Instagram, "i colpi di pistola a raffica, il sangue, i miei amici che scappavano piangendo, motori buttati a terra, ragazzi che cadevano in preda al panico, ragazze inermi che tremavano, e nel frattempo ‘pam pam’ e altri bossoli che bucavano corpi, oggetti, urla, tutto nel giro di dieci minuti" .

Tutto è accaduto rapidamente, e in un attimo la serenità di un sabato sera in compagnia si è trasformato in un vero e proprio incubo. "Eravamo tutti là, siamo paesani d'altronde ci conosciamo tutti quanti da sempre, e una sera che doveva essere una sera di festa si è trasformata in una tragedia per tutti" , racconta Segreto ai suoi followers, condannando apertamente non solo il responsabile ma anche chi non si è scandalizzato più di tanto per il fatto che un 19enne girasse armato per le strade di Palermo.

"Forse siete stati abituati nei vostri quartieri alla violenza, alla criminalità e per voi è normale girare con le pistole, ma a casa mia no, casa mia era un posto sicuro, il più sicuro del mondo, dove questo era il periodo più atteso per tutti noi" , prosegue il 20enne. "Siete solo delle m****e, avete portato via tre ragazzi a famiglie, fidanzati, nipoti, ragazzi con sogni, non come voi che nella merda nascete e nella merda rimanete" , affonda l'ex ballerino di Amici. "Con la stessa facilità con la quale avete premuto quel grilletto, vi auguro di passare giorni tremendi, di angoscia, di dolore e lo stesso dolore lo auguro alle vostre famiglie e amici, perché non so fare il perbenista, siete venuti a casa mia e avete lasciato traumi indelebili" , considera ancora Segreto.

Lo choc per quanto accaduto va anche oltre le tre vittime, dal momento che a piombare nel dolore, nell'incredulità e nella paura che un episodio del genere possa ripetersi, è un'intera comunità, quella di Monreale.

"Sarete nei nostri cuori per sempre, alle vostre famiglie rivolgo la mia vicinanza, il tempo curerà le ferite che non saranno mai rimarginate perché un figlio che esce per divertirsi a 20 anni non può e non deve fare questa fine"

"potevo essere io, poteva essere la mia fidanzata, mio fratello, non si scherza più e abbiamo bisogno di veri provvedimenti, i malandrini fateli a casa vostra con i vostri amici di merda come voi, feccia dell'umanità dovete marcire in carcere".

Il ballerino dedica infine un pensiero a Salvo, Andrea e Massimo:, scrive in conclusione,