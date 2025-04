Far West a Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti dopo una lite

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Monreale, in provincia di Palermo, dove nel corso della notte si è verificata una terribile sparatoria che ha portato alla morte di tre ragazzi e al ferimento di due giovani. Gli inquirenti sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche della vicenda ma, stando a quanto trasmesso sino ad ora, si tratterebbe dell'esito di una violenta rissa scoppiata fuori da un locale.

Secondo le informazioni riportate dagli inquirenti, il fatto è avvenuto nella notte fra sabato 26 e domenica 27 aprile, intorno alle ore una. La confusione si è scatenata in piazza Guglielmo II a Monreale (Palermo), quando due gruppi di giovani si sono affrontati di fronte a un locale per futili motivi. Dalle parole si è passati alle mani, e infine alle armi. Sono state scene da Far West, quando qualcuno ha estratto la pistola e fatto fuoco. Il tutto a poca distanza dal Duomo cittadino.

La terribile sparatoria ha causato la morte del 26enne Massimo Pirozzo e del 24enne Salvatore Turdo. Morto anche un terzo ragazzo di 26 anni, tale Andrea Miceli. Feriti, invece, altri due, fra cui un minorenne. Si parla di ragazzi di 16 e 33 anni, tutti in gravi condizioni e trasportati all'ospedale Ingrassia e al Civico di Palermo.

Come sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco si è scatenato il panico, molte persone presenti sono scappate, ed è stato dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale e le ambulanze del 118. Gli uomini dell'Arma hanno già avviato le indagini per cercare di ricostruire le dinamiche della triste vicenda. Qualcuno sarebbe già stato portato in caserma per essere interrogato sui fatti. A quanto pare il gruppo di amici sarebbe stato attaccato da alcuni palermitani, uno dei quali avrebbe fatto fuoco prima di scappare.