Nonna muore investita da un tir sulle strisce per salvare il nipotino

Incidente mortale nel primo giorno di scuola dopo la ripresa dalle delle lezioni dopo le festività natalizie, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco, dove una donna è morta dopo essere stata investita da un camion. Secondo quanto ricostruito, la 73enne stava accompagnando a scuola il nipotino, un bambino di 8 anni, quando è sopraggiunto il mezzo. I due stavano attraversando sulle strisce pedonali, nella frazione di Rogoredo, ma improvvisamente la donna si è accorta che stava svoltando un tir, guidato da un autista spagnolo, e ha istintivamente spinto lontano il nipote, finendo però lei stessa per essere travolta.

I soccorsi sono stati vani, il personale medico giunto sul luogo ha potuto solo constatare il decesso dell'anziana. Il bambino, che era atteso in classe per la ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto con le forze dell'ordine. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri. Sembra che l'autotrasportatore non si sia accorto della presenza della nonna e del piccolo.

Cosa è successo

Come riportato da il Giorno, la nonna sarebbe morta per salvare il suo nipotino. Carla Viganò, questo il nome della vittima, stava accompagnando il bambino di 8 anni a scuola. Insieme stavano attraversando l'incrocio tra la Strada provinciale 51 La Santa e via San Gaetano, a Rogoredo. Mentre stava camminando sulle strisce pedonali, la donna si è resa conto della manovra di svolta che stava facendo l'autista spagnolo alla guida del mezzo pesante, ha quindi capito il pericolo e ha spinto lontano il nipotino, salvandogli di fatto la via. L'anziana è stata però colpita e travolta in pieno.

Inutili i soccorsi

La prima persona che è intervenuta per prestarle soccorso è stata una infermiera che stava rientrando a casa dopo aver terminato il turno di notte. La sanitaria ha allertato i soccorritori di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, e ha iniziato le prime manovre rianimatorie. Sul posto sono giunti in seguito anche il personale sanitario a bordo di un elicottero dell'eliambulanza di Como con i volontari della Croce bianca. La donna sarebbe però morta sul colpo. Anche un'altra donna, la sorella della vittima di 66 anni, ha accusato un malore. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alle indagini. Neanche 24 ore prima era morto investito, sempre in Brianza, un altro anziano. A perdere la vita nella serata di domenica 8 gennaio sulla Sp 54 a Cernusco Lombardone è stato Carlo Fumagalli, di anni 87.