Noto, bimba di 10 mesi muore dopo aver ingerito candeggina: famiglia sotto choc

Tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, dove una bimba di soli 10 mesi ha perso la vita a causa di una gravissima intossicazione. Secondo quanto riferito sino ad ora dalle agenzie di stampa, la piccola avrebbe ingerito della candeggina, che sarebbe stata la causa del decesso. Gli inquirenti stanno adesso cercando di capire in che modo la neonata sia riuscita a entrare in contatto con la sostanza tossica.

Il dramma nel pomeriggio

Stando alle prime ricostruzioni, il terribile episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio. La bimba si trovava all'interno dell'abitazione di famiglia quando ha cominciato a stare male. I genitori l'hanno portata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarle la vita. Purtroppo ogni intervento è risultato vano e la neonata è deceduta in poco tempo. A quel punto il personale ospedaliero ha dovuto dare comunicazione alle forze dell'ordine.

La segnalazione è arrivata intorno alle 16.45 e i carabinieri hanno raggiunto il nosocomio, dove hanno cominciato a raccogliere le prime informazioni. A causare la morte della bimba sarebbe stata l'ingestione di candeggina, ma non è ancora chiaro come ciò sia accaduto. La procura della Repubblica di Siracusa ha quindi provveduto ad aprie una più che doverosa inchiesta finalizzata a ricostruire la dinamica dell'atroce vicenda.

Sotto choc i genitori della piccola. Gli uomini dell'Arma si sono presentati a casa della bambina, dove hanno trovato la madre, sconvolta, e altri bambini.

Le ipotesi

Per il momento le informazioni sono scarne e non si sa cosa sia accaduto fra le mura domestiche. Come prima ipotesi è stato detto che la bambina potrebbe essere caduta in un secchio colmo di candeggina e in questo modo avrebbe ingerito alcune quantità della sostanza. Si tratta però di una ricostruzione che non ha ancora avuto conferma, dunque ogni pista rimane aperta.

Le indagini sono in corso.