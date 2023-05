Notte di sangue a Napoli: cosa è successo

Notte di paura tra le strade di Napoli. Tre persone sono state ferite, una in modo grave, in due episodi di violenza sui quali ora indagano i carabinieri.

I militari del Nucleo radiomobile di Napoli e quelli della Compagnia Stella sono intervenuti intorno alle 00.50 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco a seguito di una segnalazione da parte dei sanitari di due persone ricoverate a causa di ferite da arma da taglio. I pazienti sono un 21enne di Casavatore e di un 36enne del rione Berlingieri della città partenopea.

In base ad una prima ricostruzione, ancora da verificare, i due sarebbero stati feriti mentre si trovavano in via delle Dolomiti, vicino alla chiesa del Cristo Re, periferia nord di Napoli. Il più giovane, in seguito trasferito al Cardarelli dopo la stabilizzazione, ha riportato lievi ferite da arma da taglio alle braccia: non è in pericolo di vita. Situazione diversa per il 36enne, arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni. L’uomo presentava ferite multiple all’addome e alle gambe. Anche per lui è stato deciso il trasferimento nell’ospedale collinare, in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Per far luce sul caso sono in corso indagini dei carabinieri.

La notte di sangue non si è conclusa qui. Perché intorno all'1.30 i militari hanno compiuto un nuovo intervento nella zona. Un uomo ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Il soggetto, un 61enne di Secondigliano, era stato colpito all’addome probabilmente con un’arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli. In questo caso la violenza sarebbe avvenuta in via Cardinale Filomarino, una strada che dista poche centinaia di metri da via delle Dolomiti.

L’uomo avrebbe riferito di essere stato avvicinato e colpito da alcuni sconosciuti ma di non essere in grado di spiegare i motivi dell’aggressione. Viste le condizioni del 61enne, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e poi lo hanno trasportato al Cardarelli. L'uomo non è in pericolo di vita. Anche in questo caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.