Le nozze, poi il malore. Mara, morta a tre giorni dal sì

Mara Angelini, una giovane donna di 30 anni, è morta per un malore dopo soli tre giorni dalle nozze. I medici hanno parlato di aneurisma all'arteria femorale. Come riportato da il Resto del Carlino, sabato si era sposata e il martedì successivo il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era stata ricoverata il giorno prima in gravi condizioni. Mara viveva a Gabicce e lavorava come segretaria alla Fisiolab di Cattolica.

L'aneurisma all'arteria femorale

Il marito Alessandro Baldelli, presidente del corpo bandistico ‘G. Santi’ di Colbordolo, ha raccontato: "Stavamo insieme da alcuni anni e sabato finalmente avevamo deciso di coronare il nostro sogno, giurandoci amore eterno e diventano ufficialmente marito e moglie. Ci siamo recati in Comune, a Vallefoglia, dove abbiamo apposto le firme sul registro dei matrimonio. È stata una cerimonia intima, alla presenza di un numero ristretto di persone. Avevamo in programma di organizzare una grande festa, l’anno prossimo, nel mese di maggio. Mara stava bene, quello era il giorno più bello della sua vita e non la smetteva più di sorridere: non c’era nulla, in lei, che potesse far presagire quello che sarebbe accaduto" . Lunedì mattina, verso le 7, Mara ha però iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza. Il personale sanitario del 118 ha trasportato la paziente all'ospedale di Pesaro dove il giorno seguente è deceduta. Quando è arrivata al pronto soccorso era forse già in coma. I medici che l'hanno avuta in cura hanno parlato di un aneurisma all'arteria femorale.

Nessun sintomo precedente