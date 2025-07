Nuova tragedia in piscina: dopo due giorni di agonia muore un bimbo di 7 anni

A breve distanza dal drammatico epilogo dell'incidente in piscina a seguito del quale, dopo due giorni di agonia, ha perso la vita a Gallipoli (Lecce) un bimbo di 7 anni, purtroppo c'è da registrare un'altra tragedia dalle caratteristiche simili, avvenuta a Giffoni Valle Piana (Salerno): anche in questo caso la vittima è un bambino di 7 anni, e gli inquirenti stanno lavorando alacremente per ricostruire le esatte dinamiche dell'episodio, ancora poco chiare.

Stando alle scarse notizie filtrate finora, nel pomeriggio dello scorso giovedì 24 luglio il piccolo Carlo si trovava in compagnia della madre quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto accidentalmente in piscina: al momento le ipotesi più probabili sono quelle di un malore o di un'improvvisa perdita di equilibrio, forse uno scivolamento. Di certo c'è solo che il bimbo ha ingerito molta acqua, e che le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate alle prime persone che si sono prodigate per aiutarlo.

I presenti hanno contattato immediatamente il 118 per richiedere un tempestivo invio dei soccorsi sul posto: i primi ad arrivare sono stati i sanitari del Vopi (Volontari Pronto Intervento), i quali hanno poi affidato il piccolo al personale dell'elisoccorso giunto poco dopo. Nonostante la tempestività dell'intervento, e il trasporto d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, le condizioni del piccolo non lasciavano ben presagire, forse a causa della lunga privazione di ossigeno subita dopo esser caduto nella piscina.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 luglio, la tragica notizia del decesso della vittima, spirata anche in questo caso dopo due giorni di agonia. Del caso si stanno ora occupando i carabinieri del comando di Battipaglia, i quali hanno innanzitutto posto i sigilli alla struttura in cui si è verificato l'incidente per condurre i rilievi del caso

Su Facebook il profondo cordoglio espresso da parte del primo cittadino del comune in cui risiede la famiglia del bimbo. "La comunità di Montecorvino Rovella è profondamente scossa dalla notizia della scomparsa del piccolo Carlo, rimasto vittima nei giorni scorsi di un grave incidente in piscina, a Campigliano. Un dolore che tocca tutti e che lascia senza parole" , scrive il sindaco.

"In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi le due cerimonie di inaugurazione previste per questa sera a Gauro e per domani sera a San Martino.Ci uniamo con rispetto e silenzio al dolore dei familiari, con un abbraccio che è quello dell’intera comunità"

, conclude la nota.