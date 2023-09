Nuovo stadio della Roma, a che punto siamo?

Il sindaco Roberto Gualtieri sembra non avere dubbi. Il nuovo stadio della Roma "si farà e per ora stiamo rispettando la tabella di marcia" . Da qui l’avvio della fase di dibattito pubblico che dovrebbe portare, in due mesi, alla redazione di un documento in cui saranno sintetizzate idee, proposte e osservazioni dei cittadini.

"È una straordinaria opportunità per la città per partecipare e intervenire su questo progetto", ha commentato Gualtieri a margine della presentazione del dibattito pubblico a Pietralata, dove sorgerà il nuovo impianto. Affiancato dalla responsabile delle relazioni istituzionali dell’As Roma, Lucia Bernabè, il primo cittadino ha ribadito che l'obbiettivo è inaugurare l'impianto per il 2027, in occasione del centenario del club giallorosso.

"Non ci saranno problemi perché sono tutti terreni di Roma Capitale - ha proseguito -. Il fatto che non tutti gli espropri siano stati trascritti non inficia la proprietà. C’è solo la necessità di rientrare in possesso dei terreni, cosa che non era stata fatta perché non serviva" . Una forte opposizione potrebbe infatti arrivare dai residenti contrari al progetto. Come ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia: "L'area è al 99% di Roma Capitale. Solo 2500 metri quadrati non sono del Comune" . In ogni caso "anche se il Tar dovesse accogliere le richieste dei ricorrenti, fino a quando non saranno avviati i lavori gli espropri non saranno fatti" .

Una volta conclusi gli incontri del dibattito pubblico - l'ultimo è previsto il 30 ottobre - il progetto sarà sottoposto a valutazione d’impatto ambientale e alla conferenza dei servizi in Regione. In quel momento si potrà firmare la convenzione con l’As Roma e avviare la gara d’appalto. Tra fine 2023 e inizio 2024 la società giallorossa presenterà in Campidoglio il progetto definitivo, insieme ad un piano economico-finanziario e una bozza di convenzione da siglare con l'amministrazione per la concessione di costruzione e gestione. Se tutto procederà secondo i piani, la posa della prima pietra dovrebbe avvenire nel 2025.