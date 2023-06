"Offende gli italiani". E il concerto di Bello Figo viene annullato

Avrebbe dovuto esibirsi nella città toscana il prossimo 16 giugno, nell'ambito di una manifestazione locale. L'annuncio del suo concerto aveva però suscitato polemiche: anche Forza Italia e Noi Moderati si erano detto contrari all'esibizione, giudicando i suoi brani sessisti ed offensivi nei confronti delle donne e degli italiani in generale. E alla fine, gli organizzatori hanno deciso di annullare l'evento: Bello Figo non si esibirà più a Prato.

Le strofe "incriminate"

Alcune strofe delle canzoni del cantante di origini ghanesi ( "Non pago affitto. Io non faccio opraio. Tutti i miei amici son venuti con la barca, appena arrivati in Italia, abbiamo: casa, macchine, fighe" ) erano del resto già finite nell'occhio del ciclone in tutta Italia, in passato. Numerosi, dal 2016 in poi, i concerti del trentenne Paul Yeboah (questo il suo vero nome) annullati da Nord a Sud per timori legati all'ordine pubblico. C'era poi un precedente, sempre legato alla realtà laniera: Bello Figo avrebbe dovuto cantare in una piazza del centro storico locale già nel 2017, ma anche in quel caso chi organizzò l'iniziativa decise di fare un passo indietro a seguito del malcontento. E anche in questo frangente, nei giorni scorsi, il centrodestra si era fatto promotore delle perplessità emerse.

La protesta contro Bello Figo

" Pur rispettando la libertà di espressione e il diritto ad esibirsi, in questo caso, crediamo fermamente che la libertà non debba diventare anarchia - il commento della sezione locale di Noi Moderati, che fa riferimento al sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli - e che l’espressione non possa diventare offesa. Più volte sono stati contestati i suoi testi, senza contare le interrogazioni parlamentari di vari partiti. Fra i quali Fratelli d’Italia". Anche Forza Italia aveva auspicato una retromarcia, sempre alle luce dei brani che offenderebbero apertamente le donne, i lavoratori e i cittadini italiani. "Da liberale sono per non vietare a nessuno di esibirsi, nemmeno a questo rapper. Sono per non impedire a nessuno di dire la sua - ha premesso Erica Mazzetti, deputata di FI - forse questo rapper non conosce la dignità che deriva dal vero lavoro, né la storia della città di Prato. Questi fenomeni sono il sottoprodotto di anni in cui è mancata una cultura liberale, improntata allo sviluppo e alla crescita. Sta a noi adesso affermare un modello diverso. E, non me ne voglia questo rapper, migliore".

Il dietrofront degli organizzatori