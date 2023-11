Le offre un passaggio a casa e poi la violenta: arrestato un 22enne magrebino

Le offre un passaggio a casa in motorino ma è solo una scusa per appartarsi e violentarla. Un 22 magrebino, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Latina con l’accusa di aver stuprato una ragazza di Priverno (Latina).

Il ritorno a casa dopo la festa si trasforma in incubo

La giovane privernate aveva partecipato, la sera dell'1 novembre scorso, ad una festa di Halloween e poco dopo l’una di notte stava tornando a casa. In strada è stata avvicinata dal 22enne magrebino che, con fare gentile e premuroso l’ha avvicinata offrendole in passaggio in motorino. La ragazza, dapprima titubante, alla fine cede e accetta la proposta del giovane, fidandosi di lui.

I due partono ma non appena il ragazzo arriva su una strada isolata, si ferma e palesa le sue intenzioni: costringe infatti la giovane a seguirlo in un casolare isolato ai margini della strada e lì la costringe a spogliarsi per poi abusare sessualmente di lei. Solo dopo qualche tempo, dopo le violenze, la giovane è riuscita ad approfittare di un momento di distrazione del suo aguzzino e a fuggire, completamente nuda. La ragazza ha vagato per le campagne circostanti fino a incontrare un passante che l’ha soccorsa accompagnandola al vicino punto di primo intervento. Contestualmente sono stati allertati i carabinieri di Priverno.

L’indagine lampo e l’arresto del 22enne

I medici hanno curato la giovane e accertato la violenza sessuale subita dalla ragazza. I carabnieri, guidati dal luogotenente Maurizio Colorito e coordinati dalla compagnia di Terracina, hanno avviato le indagini raccogliendo il racconto dettagliato della giovane, che nonostante lo choc è riuscita a descrivere ottimamente il suo aggressore. I militari ci hanno messo meno di 48 ore per individuare il presunto responsabile. E oggi hanno arrestato il 22enne magrebino che ora si trova nel carcere di Latina con l’accusa di violenza sessuale.