"Oggi vado in pensione", il commosso addio del capotreno diventa virale

Una scena che risolleva l'animo dopo tante notizie di cronaca a volte difficili da digerire: un capotreno al suo ultimo giorno di lavoro decide di salultare i suoi passeggeri e viene accolto da applausi e acclamazioni affettuose. Un esempio di bella Italia.

Il video che riprende quei momenti sta facendo il giro del web. Siamo a bordo di un treno dell’Eav, l’azienda di trasporto pubblico della Campania, e a un certo punto la voce del capotreno via interfono coglie di sopresa i passeggeri. " Signore e signori buongiorno. È il capotreno che vi parla per dirvi che tra 4 fermate vado in pensione, finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda ", comincia il ferroviere. " Voglio dirvi che sono stato onorato di servire la cittadinanza e ho cercato di dare sempre il meglio di me stesso. Ora voglio augurarvi che si realizzino i vostri desideri e spariscano le vostre preoccupazioni. Vi saluto e vi auguro buona vita ", conclude.

Passata l'iniziale sorpresa, scatta il sentito applauso delle persone presenti a bordo del treno. Poco dopo, è lo stesso ferroviere, compagno di tanti viaggi, a raggiungere il vagone per presentarsi ai passeggeri. Visibilmente emozionato, Alfredo Venditti, questo il nome del capotreno, saluta di persona alcuni dei pendolari. Accolto dall'affetto delle persone, sommerso di applausi e di auguri, Venditti si commuove fino alle lacrime, e con voce spezzata aggiunge: " Ho cercato sempre di rispettarvi, anche quando ci sono stati disagi e guasti ".

I problemi delle ferrovie sono purtroppo tanti e conosciuti, ma rimane sempre e comunque l'animo umano. Restano le persone che per tanti anni hanno lavorato a bordo di quei mezzi tentando, proprio come dichiarato dallo stesso capotreno, di dare il meglio.

Il video, divenuto virale, è stato postato anche dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio, che ha ringraziato il signor Alfredo Venditti. "Grazie per il tuo lavoro di questi anni e per il tuo straordinario messaggio di saluto ", ha scritto il presidente di Eav.