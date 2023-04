Da oggi vietato fumare in spiaggia: ecco dove scatta il divieto

Lotta al fumo anche a Riccione, dove per la prima volta arriverà il divieto di fumare sigarette in spiaggia. Mentre è attesa la stretta del governo nei confronti di sigarette e svapatori in parecchi luoghi pubblici all'aperto, l'amministrazione locale anticipa ai tempi, emanando l'ordinanza balneare effettiva già da oggi, sabato 1 aprile.

Si tratta di un accordo che è stato preso tra il Comune e i vari gestori degli stabilimenti balneari, concordi nella scelta di tutelare l'ambiente e la salute delle persone.

Scatta il divieto

Nello specifico, come precisa Il Resto del Carlino, il divieto viene applicato in spiaggia, ma solo sulla battigia. Sarà ancora possibile, dunque, fumare nel posto ombrellone.

Si tratta comunque di un passo in avanti, perché per la prima volta Riccione si sta di fatto avvicinando alla posizione di altre località balneari che nelle stagioni estive precedenti hanno fatto di tutto per contrastare il fumo e i mozziconi selvaggi trovati in giro per la spiaggia.

"Questa scelta va nella direzione che abbiamo intrapreso come amministrazione, che è quella della sostenibilità ambientale, di mantenere l'arenile nelle condizioni ambientali giuste e necessarie. Sotto gli ombrelloni ci sono i posaceneri, ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette in acqua" , ha dichiarato il sindaco Daniela Angelini, come riportato da Tgcom24.

In questi giorni, complice il bel tempo, le spiagge di Riccione hanno già cominciato a riempirsi di turisti. Un motivo in più per impegnarsi a tenere le zone pulite, e a tutelare il benessere dei bagnanti. " C'è tanta gente, gli operatori ci hanno chiesto di anticipare la stagione dell'elioterapia e glielo abbiamo concesso molto volentieri" , ha aggiunto il sindaco.

Attenzione, dunque, per chi fuma sulla battigia, ossia quel tratto di spiaggia inclusa nei cinque metri che partono dalla linea del mare. Per i trasgressori è prevista una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. Per far rispettare le regole saranno impiegate diverse pattuglie di agenti della polizia locale.

Le reazioni

A quanto pare l'iniziativa del Comune è stata apprezzata dalle persone, fumatori inclusi. A Rimini, per esempio, l'amministrazione comunale ha preso da tempo provvedimenti di questo genere, ottenendo successo.