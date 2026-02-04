Olimpiadi Milano-Cortina: percorso, strade chiuse e divieti giovedì 5 febbraio

Il countdown sta per terminare: Milano è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica, in vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, in programma venerdì 6 febbraio, a San Siro. Nel frattempo il 5 febbraio, i tedofori approderanno nel cuore della città meneghina, mentre il giorno dopo la Torcia ne illuminerà alcuni luoghi emblematici. Partita da Olimpia, in Grecia, lo scorso 26 novembre, la Fiamma Olimpica arriverà al Meazza per l’accensione del braciere, dopo aver attraversato l’Italia, oltre che la Lombardia e la città di Milano. Per l’occasione le strade saranno temporaneamente chiuse o ci saranno dei divieti. Ma limitazioni al traffico sono previste anche dal Piano di chiusure viabilistiche approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Milano, poiché sono in programma numerosi movimenti di delegazioni straniere in città.

Villaggio Olimpico

Senso unico di marcia in via Lorenzini, nel tratto e nella direzione da via Adamello a via Ripamonti;

Realizzazione di una corsia riservata ai mezzi autorizzati Milano Cortina 2026, separata con i new jersey, fino al passo carrabile del Villaggio Olimpico in prossimità dell’incrocio con via Ripamonti;

Divieto di sosta su tutti gli stalli presenti nel tratto di via Lorenzini interessato dall’intervento;

Inversione del senso di marcia della corsia laterale di via Ripamonti, nel tratto e nella direzione da via Lorenzini a via Serio.

Corsia preferenziale 90/91

Vietata la circolazione dei motoveicoli e delle biciclette nella corsia preferenziale della 90-91, nel tratto compreso dall’incrocio di viale Serra – viale De Gasperi – viale Scarampo fino a piazzale Lodi, in entrambe le direzioni.

Fabbrica del Vapore

Dalle 13 alle 23:59, chiusura al traffico di:

piazzale Cimitero Monumentale, via Bramante nel tratto compreso da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale, via Giovanni Battista Niccolini nel tratto compreso da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale, via Luigi Nono, piazza Coriolano, via Galileo Ferraris, via Cenisio nel tratto compreso da via Messina a via Nono, via Messina nel tratto compreso da via Cenisio a via Fioravanti, via Ceresio in tutte le carreggiate nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a via Quadrio, via Giulio Cesare Procaccini nel tratto compreso da via Bertini a piazzale Cimitero Monumentale.

Dalle 23:59 del 4 febbraio alle 23:59 del 5 febbraio in queste strade è previsto anche il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Dalle 14 alle 23:59, chiusura al traffico di:

piazzale Antonio Baiamonti, via Ceresio in tutte le carreggiate nel tratto compreso da piazzale Baiamonti a via Quadrio, via Maurizio Quadrio nel tratto compreso da via Ceresio a via Maroncelli, via Carlo Farini nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a piazzale Baiamonti esclusa la carreggiata Est tra via Maroncelli e via Ferrari, viale Pasubio nel tratto compreso da via Maroncelli a piazzale Baiamonti, viale Montello nel tratto compreso da piazzale Baiamonti a via Giorgione, via Paolo Sarpi, via Bramante nel tratto compreso da via Giorgione a via Fioravanti, via Braccio da Montone, via Giovanni Battista Niccolini nel tratto compreso da via Giorgione a via Fioravanti, via Arnolfo di Cambio, via Messina nel tratto compreso da via Sarpi a via Fioravanti, via Aristotile Fioravanti, via Luca Signorelli, via Aleardo Aleardi nel tratto compreso da via Procaccini a via Sarpi, via Antonio Rosmini nel tratto compreso da via Sarpi a via Giorgione, via Giordano Bruno, via Morazzone, via Paolo Lomazzo, via Alfredo Albertini, via Giovanni Battista Bertini, via Venafro, via Giulio Cesare Procaccini nel tratto compreso da via Mantegna a via Bertini, via Nicolò Tartaglia, via Monviso, via Monte Asolone, via Giacomo Soldati, via Cenisio nel tratto compreso da via Induno a via Messina, via Messina nel tratto compreso da via Cenisio a piazza Perego, via Giovanni Calvino.

Dalle chiusure sono esclusi i veicoli autorizzati nell'ordinanza di riferimento.

Dalle 14 alle 24 chiusura all'accesso pedonale di:

via Procaccini nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a via Bertini, via Messina nel tratto compreso dall'incrocio con via Procaccini a via Cenisio (a eccezione del B&b Hotel Milano Cenisio-Garibaldi che sarà raggiungibile, sia dai veicoli che dai pedoni, esclusivamente tramite l'accesso di via Messina angolo via Cenisio), piazzale Cimitero Monumentale, via Galileo Ferraris.

Gli esercizi commerciali all'interno di questa area non saranno raggiungibili a piedi.

Il Cimitero Monumentale sarà chiuso al pubblico per l'intera giornata.

Zona San Siro

Dalle 21 del 5 febbraio alle ore 2 del 7 febbraio, chiusura al traffico di:

piazzale dello Sport, via Achille, via degli Aldobrandini, via dei Foscari, via dei Loredan, via dei Piccolomini, via dei Rospigliosi, via dei Sagredo, via del Centauro, via Dessiè, via Fetonte, via Harar nel tratto compreso tra via Dessiè e via Tesio, via Palatino carreggiata Ovest, via Patroclo compreso il sottopasso, via Pegaso, via San Giusto dall’incrocio delle vie Harar/Dessiè al punto di inversione di via San Giusto, via Tesio Federico.

Dalle 21 del 5 febbraio alle 2 del 7 febbraio, divieto di sosta su: entrambi i lati della carreggiata in via Tesio, via del Centauro, via Fetonte, via Pegaso, via Achille; tutto il piazzale dello Sport, eccetto i veicoli autorizzati. E viale Caprilli su entrambi i lati della carreggiata centrale. Dalle chiusure e dal divieto sono esclusi i veicoli autorizzati nell'ordinanza di riferimento.

Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena

Dalle 7 del 5 febbraio alle 23:59 del 22 febbraio, chiusura al traffico di: nuova strada di raccordo tra via Luigi Sordello e via Romualdo Bonfadini, detta anche strada “diagonale”; via Romualdo Bonfadini, nel tratto compreso tra largo Anselmo Guerrieri Gonzaga e

l’accesso pedonale alla “Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena”. Nelle vie indicate è previsto anche il divieto di sosta. Dalle chiusure e dal divieto di sosta sono esclusi i veicoli autorizzati nell'ordinanza di riferimento.