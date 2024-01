Ecco chi è Fleximan: la sua identità

Dopo numerosi colpi, è stato identificato il primo Fleximan. Si tratta di un 50enne di Druogno, residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L'uomo è stato raggiunto dalle forze dell'ordine dopo due mesi di ricerche e denunciato. A quanto pare agiva da solo.

Il Fleximan piemontese

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, le indagini erano partite il mese scorso, dopo il danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità sulla Statale 337, in via Giovanni XXIII e in piazza Ferrari. Si trattava, fra l'altro, di dispositivi per il rilevamento della velocità malvisti dalla popolazione e negli anni si erano registrati parecchi ricorsi. Poi, il 12 novembre, erano stati trovati divelti.

Il responsabile è stato riconosciuto grazie alle videocamere di sorveglianza presenti sul luogo del fatto, che hanno ripreso una delle sue imprese. Nel filmato, infatti, lo si vedrebbe estrarre dal terreno la struttura che sostiene l'autovelox e gettarla a terra. Una volta identificato, il soggetto è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore.

Stando alle dichiarazioni degli inquirenti, si tratta di un operaio di 50 anni, senza famiglia, residente a Druogno, nel Verbano. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Il danno arrecato si aggira intorno ai 2mila euro. "La mattina del 12 novembre le ho trovate divelte", ha raccontato il sindaco Marco Zanoletti, riferendosi alle colonnine degli autovelox distrutte. " Erano a terra in via Giovanni XXIII e in piazza Ferrari" . Nel video che ha incastrato il 50enne, lo si vedrebbe compiere in fatti, vestito con un paio di jeans e una giacca corta. "Non ci ha spiegato il motivo per cui ha distrutto i velox. Posso dire che noi, con parte dei proventi delle sanzioni aiutiamo anche la Croce rossa della Valle, non servono sicuro a fare cassa" , ha dichiarato il primo cittadino, come riportato da Il Corriere.

Si cercano gli altri Fleximan