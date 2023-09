Operazioni "Alto impatto", così il governo combatte l'illegalità nelle zone franche

Il governo dato il via alle operazioni "alto impatto" in tutto il Paese, interventi interforze che hanno l'obiettivo di assestare colpi decisi alla criminalità organizzata di tutto lo stivale. Tutto è partito dagli stupri di Caivano, che hanno spinto il governo a interventi di forza non solo nella città della provincia napoletana ma in tutto il Paese. Il governo Meloni sta mettendo in pratica quanto Fratelli d'Italia aveva messo nel suo programma elettorale, ossia il contrasto alla criminalità organizzata e la bonifica delle zone franche da ogni forma di illegalità.

Nella settimana dal 9 al 16 settembre sono state ben 4 le operazioni che si sono succedute in Italia:

12 settembre: operazione antidroga della Polizia di Stato ad Anzio , 8 arresti esequestrati 97 kg di droga.

, 8 arresti esequestrati 97 kg di droga. 14 settembre: 30 agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati al Quarticciolo a Roma. 200 persone controllate, sequestri di droga, chiusura di attività commerciali e 25.000 euro di sanzioni elevate.

a Roma. 200 persone controllate, sequestri di droga, chiusura di attività commerciali e 25.000 euro di sanzioni elevate. 15 settembre: 100 Carabinieri sono stati impegnati a Tor Bella Monaca . Sequestrati denaro e droga, 250 mezzi controllati e 160 persone identificate.

. Sequestrati denaro e droga, 250 mezzi controllati e 160 persone identificate. 16 settembre: operazione dei Carabinieri nel Rione Sanità a Napoli. Effettuate decine di perquisizioni. Ritrovate armi, droga e materiale per il confezionamento di stupefacenti.

Ma le operazioni "Alto impatto" sono in realtà cominciate già lo scorso gennaio e hanno portato risultati tangibili nella lotta all'illegalità. Tra Roma, Milano e Napoli sono stati in tutto 648 gli arrestati dall'inizio dell'anno. Nelle stesse prefetture, inoltre, ci sono stati 788 espulsi, in maggioranza da Milano (718). I sequestri di denaro ammontano a un totale di 118.281 euro ma si contano anche 105 armi. Nelle stesse operazioni, in quelle prefetture sono stati sequestrati anche 15.4 Kg di hashish, 4.1 Kg di cocaina, 2.5 Kg di marijuana. Altre operazioni sono state svolte dalle prefetture di Torino, Firenze, Bologna, Bari e Palermo. Per queste, i dati forniti dal ministero dell'Interno indicano un totale di 110 persone arrestate. Gli stranieri espulsi, invece, sono stati 96 da queste prefetture. I sequestri ammontano a un totale di 9.5mila euro mentre, per quanto riguarda le droghe, ci sono stati sequestri di di hashish per un totale di 11.5 Kg, cocaina per 4.3 Kg e marijuana per 0.6 Kg.