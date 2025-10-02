Bergamo, arrestata passeggera a Orio al Serio. Nel suo stomaco c'erano 120 ovuli di eroina

Quasi 1,4 kg di eroina nascosta dentro lo stomaco e suddivisa in ben 120 ovuli: è stata arrestata all'aeroporto internazionale Orio al Serio di Bergamo una donna nigeriana di 46 anni e residente in Italia dal 2013.

La scoperta

Grazie agli scrupolosi controlli dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari della Guardia di Finanza la donna è stata colta in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti: proveniente da Bruxelles, ha subito insospettito le forze dell'ordine per non aver saputo fornire le corrette spiegazioni circa il suo breve viaggio che si sarebbe dovuto concludere ad Alghero, per l'assenza di una qualsiasi valigia o bagaglio personale e soprattutto per l'evidente stato di agitazione mentre le venivano poste le domande di rito. L'operazione è stata possibile anche grazie a una segnalazione della dogana belga, trasmessa tramite la Direzione Antifrode dell’Adm in base alla Convenzione Napoli II.

Gli esami in ospedale

La passeggera, prima dell'arresto, è stata trasportata all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo dove è stata sottoposta agli esami radiologici del caso che hanno evidenziato i 120 ovuli di eroina all'interno del suo organismo contenuti in involucri di plastica. Dopo il sequesto della sostanza, la donna è stata condotta in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.L’Adm ha sottolineato che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.