Orio al Serio, spunta il video che testimonia la tragedia: ecco cos'è successo

Un video relativo alla tragedia avvenuta all'aeroporto di Orio al Serio sta suscitando non pochi interrogativi. Nel filmato di pochi secondi si vede Andrea Russo - l'uomo rimasto ucciso dopo essersi gettato contro il motore di un aereo - correre sulla pista dello scalo, dirigendosi verso il vettore di Volotea e trovare la sua fine. Tutto in pochissimi secondi. Molti sono rimasti basiti dall'atteggiamento del personale dell'aerostazione, che insegue il giovane, ma senza mostrare eccessiva urgenza. Questo, almeno, è quanto appare.

Il filmato, in cui viene mostrato in tutta la sua crudezza quanto accaduto lo scorso 8 luglio, non lascia adito a dubbi. Si vede il 35enne Andrea Russo, in evidente stato di agitazione, dirigersi verso l'aereo Volotea, che in quel momento si stava preparando al decollo, e aveva i motori accesi. Dietro il giovane, che corre sulla pista, ci sono alcuni addetti alla sicurezza. Lo seguono, ma a distanza. Per molti di coloro che hanno preso visione del video, il personale di pista non sembra troppo preoccupato dalla situazione.

Intanto Andrea Russo sbatte contro la fusoliera dell'Airbus A319 della Volotea, prova ad arrampicarsi su uno dei motori, finisce a terra, poi, imperterrito, si rialza. Dopo aver fatto il giro dell'aereo, il 35enne trova la morte, gettandosi verso il motore di sinistra. Sui social è scoppiata la polemica nei confronti del personale della sicurezza. Gli addetti, infatti, seguono il giovane, gli urlano qualcosa, ma non accelerano per bloccarlo. Probabile che fino alla fine non abbiano compreso le reali intenzioni di Russo. Ci si chiede, inoltre, come abbia fatto il giovane ad arrivare sulla pista, sfuggendo ai controlli.

Qualcuno parla di grave mancanza

deldell'aeroporto, per altri, invece, può esserci stato una sorta di timore ad intervenire. Le reali responsabilità saranno stabilite dagli inquirenti incaricati di condurre le indagini.