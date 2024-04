Orrore ad Anzio, ignoti danno fuoco a un clochard: 42enne in codice rosso in ospedale

Un episodio di indicibile crudeltà quello avvenuto questa mattina ad Anzio (Roma), dove un clochard è stato dato alle fiamme mentre stava dormendo. L'uomo è stato soccorso e trasportato di corsa in ospedale, e al momento si trova ricoverato in serie condizioni. Gli inquirenti stanno cercando di risalire all'identità dei responsabili.

La ricostruzione

Stanto a quanto riportato dalle agenzie di stampa, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, venerdì 26 aprile, e ad essere aggredito è stato un indiano di 42 anni. Il clochard stava dormendo nel suo giaciglio allestito nella stazione ferroviaria Padiglione di Anzio, quando è stato preso di mira da ignoti. Questi (si parla di più individui) lo hanno cosparso di liquido infiammabile per poi dargli fuoco. Le fiamme sono divampate subito, avviluppando l'uomo, che ha lottato per salvarsi.

Subito dopo la violenza, i responsabili sono scappati, facendo perdere le proprie tracce, mentre il 42enne, disperato, è riuscito a spegnere l'incendio, per poi precipitarsi all'interno di un treno, alla ricerca di aiuto. Il clochard è quindi sceso a Villa Claudia, dove si è rivolto ad alcune persone che si sono immediatamente attivate, chiamando i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, oltre che gli agenti di polizia. Parlando con i poliziotti, il 42enne ha spiegato che l'aggressione si era verificata fra le 9.00 e le 10.00 di questa mattina, mentre lui stava ancora riposando.

Dopo avergli fornito assistenza in loco, i soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio. K.R., questo il nome dell'indiano, ha riportato importanti ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le ultime informazioni rilasciate, le fiamme lo hanno ferito in modo serio al torace, al collo e alle gambe, tanto che i medici gli hanno assegnato una prognosi di almeno 30 giorni. Per fortuna, dunque, non si trova in pericolo di vita.

Le indagini

Del caso si stanno occupando gli agenti del Commissariato di Anzio, intenzionati a risalire ai responsabili.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona sono già state acquisite nella speranza che possano aiutare agli autori del terribile gesto.