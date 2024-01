Ragazzina annega un gatto nella fontana: "Amò, un po' di notorietà"

Arriva dalla provincia di Bari la notizia di un nuovo caso di crudeltà e violenza perpretrate nei confronti di un animale indifeso: un gatto appartenente a una colonia felina è stato infatti preso di mira da una ragazzina, che lo ha gettato in una fontana, facendolo annegare nelle acque gelide.

Il caso choc

Il triste episodio si è verificato in questi giorni ad Alberobello (Bari). Grey, un micio dalla pelliccia grigia appartenente a una colonia felina del posto, è stato incompresibilmente preso di mira da una adolescente. Ripresa in video da un'amica, la giovane ha avvicinato il povero animale per poi gettarlo con un calcio nella fontana del paese. Per il gatto non c'è stato scampo: azzanato dal gelo delle acque in una serata di gennaio, è morto annegato senza avere alcuna possibilità di scampo.

Una tragedia che colpisce nel profondo. Non è possibile trovare una spiegazione a un atto di tale crudeltà. Così come è impossibile comprendere, dopo tanti inaccettabili fatti di cronaca che riguardano gli animali, che cosa passi per la mente di certi personaggi che compiono simili gesti.

A incastrare la ragazzina è stato proprio il video pubblicato sui social dall'amica con il messaggio: "Ciao amò, beccati un po' di notorietà". Insomma, ancora una volta, tutto è stato fatto per un like suoi social.

Per fortuna la barbarie subita dal povero Grey non è stata vista con indifferenza dalla popolazione locale, anzi. In molti si sono sollevati dopo l'episodio, pretendendo giustizia per il micio. Grey era un gatto indifeso, nutrito dalla proprietaria di un bar nei pressi del Comune, dove si trovava proprio la colonia felina di cui il felino faceva parte. La bestiola, che soffriva già da tempo per altre problematiche, è stata trovata morta congelata, col pelo inzuppato di acqua gelida.

Giustizia per Grey

È stata la volontaria che si occupa degli animali a vedere le terribili immagini su Instagram e a denunciare l'episodio, capendo che ad uccidere Grey non era stata una caduta accidentale nella fontana. " Quando ha compreso cosa era successo è rimasta scioccata ", ha raccontato Ilania Barnaba, rappresentante di Anta Odv di Alberobello, come riportato dal portale TeleBari.it. " Grey era vecchietto e malaticcio, e non era stato sterilizzato. Ultimamente non riusciva neppure a mangiare e veniva alimentato con delle mousse, perché non era in grado di masticare i croccantini. Era molto coccolone, e spesso i turisti si avvicinavano a lui per accarezzarlo ", ha aggiunto.

A quanto pare la ragazzina è stata rintracciata, si tratta di A.G., ed è stata denunciata.