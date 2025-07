Orrore a Brindisi, catrame bollente su alcune persone per strada: ustionato un bimbo di 6 mesi

Paura a Brindisi, dove un bambino di soli 6 mesi e sua mamma hanno riportato delle ustioni dopo essere stati colpiti da del catrame bollente. I due non sarebbero le sole vittime, dato che altre quattro persone sono state travolte dal composto incandescente, restando ferite. Sul caso stanno già indagando le forze dell'ordine, intenzionate a far luce sulla terribile vicenda.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio. Le vittime stavano passeggiando in corso Umberto I, nel pieno centro cittadino, quando è accaduto l'impensabile. Un secchio contenente del catrame bollente è caduto dal terrazzo di un palazzo. In uno degli appartamenti dell'edificio, infatti, erano in corso dei lavori. Il liquido ustionante è uscito dal recipiente, prendendo in pieno la madre, il neonato che si trovava nel passeggino, e quattro altri passanti. Tutte queste persone hanno riportato delle ustioni di diverse gravità.

L'allarme è stato dato immediatamente. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Tutti i feriti, rimasti ustionati, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Perrino. I medici che si stanno occupando di loro sono impegnati a valutare la gravità delle ferite. A raggiungere la zona anche i vigili del fuoco.

A quanto pare nell'appartamento da cui è caduto il secchio si stavano svolgendo dei lavori, quindi dovrebbe essersi trattato

di un incidente. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l'accaduto. Si cerca di capire se siano state rispettate le norme di sicurezza che dovrebbero garantire la sicurezza durante un lavoro svolto in un cantiere.