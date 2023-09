Orrore a Catanzaro: pazienti oncologici stuprati da un infermiere

Un vero e proprio orrore quello che sarebbe avvennuto nelle stanze di degenza dell'ospedale Ciaccio - De Lellis di Catanzaro. Uno degli infermieri del nosocomio, infatti, avrebbe abusato sessualmente dei pazienti affetti da malattia oncologica lì ricoverati, approfittando del loro stato di debolezza fisica. Si tratta di un caso sconcertante, su cui occorre assolutamente fare chiarezza, perché le accuse sono pesantissime.

Le indagini

Proprio per la delicatezza della vicenda, gli inquirenti non hanno ancora rilasciato molte informazioni alla stampa. Delle indagini si sono occupati gli uomini della Guardia di finanza, che sono stati coordinati nella loro attività investigativa dalla procura della Repubblica di Catanzaro.

Secondo l'accusa, per almeno un anno all'interno dell'ospedale sarebbero stati commessi abusi di natura sessuale ai danni dei pazienti oncologici ricoverati in reparto. L'autore delle violenze sarebbe stato un infermiere della struttura ospedaliera, che avrebbe approfittato dello stato fisico debilitato dei malati per approfittare di loro, costringendoli a subire atti sessuali. Parliamo di persone affette da gravi patologie, dunque già provate dal punto di vista fisico e psicologico. A confermare le azioni dell'infermiere sarebbero state alcune testimonianze dei pazienti raccolte dagli uomini delle Fiamme gialle, che hanno portato a compimento le indagini e quindi provveduto all'arresto dell'infermiere, avvenuto questa mattina.

Le accuse gravissime

I pazienti del Ciaccio - De Lellis di Catanzaro, ora conosciuto come presidio ospedaliero Renato Dulbecco, avrebbero subito atti sessuali contro la loro volontà. I tanti racconti raccolti dagli inquirenti darebbero conferma di ciò. Secondo le testimonianze, gli abusi sarebbero avvenuti in più occasioni, e dutante l'orario di servizio dell'operatore sanitario, che avrebbe invece dovuto prendersi cura delle persone a lui affidate.

Nel corso della mattinata odierna, mercoledì 27 settembre, è stato reso effettivo il provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'infermiere, che dovrà ora rispondere dell'accusa gravissima di violenza sessuale.