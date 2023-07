Orrore a Napoli: anziana picchiata dalla badante. Immagini immortalate dalla telecamera

Era stata chiamata per accudire un’anziana di 85 anni affetta da demenza senile. E invece da prezioso sostegno per una persona in difficoltà si è trasformata in un orco senza scrupoli e capace di violenze agghiaccianti. Quella che arriva da Marigliano, un comune della provincia di Napoli, è una storia terribile di maltrattamenti contro una donna incapace di difendersi e di reagire. In questo triste caso è stata la tecnologia a permettere di mettere la parola fine alla agghiacciante vicenda. Il figlio della anziana, infatti, ha scoperto cosa accadeva tra le mura domestiche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'appartamento.

Nelle immagini, diffuse anche in rete, che risalgono al 15 maggio si vede le due donne, l'anziana e la badante, dormire nello stesso letto. Quando la donna accudita si sveglia e fa per alzarsi viene prima colpita e poi afferrata per i capelli e al collo da colei che avrebbe dovuto aiutarla. Nonostante ciò, l’anziana riesce nel suo intento ma viene raggiunta e bloccata dall'altra donna. Quest’ultima porta la sua assistita su una sedia ma continua nella sua condotta. A metà video si vede la badante colpire l’85enne che era seduta. Seguono altri momenti concitati.

Le immagini mostrano la donna, con in mano un bastone, che alza di peso l’anziana che poi cade a terra. La sconcertante sequenza non finisce qui. Perché come se non bastasse, dopo aver rialzato la povera vecchietta, colpisce quest’ultima con il bastone. La magistratura, che ha acquisito le immagini, sta indagando per accertare responsabilità di una vicenda che ha suscitato indignazione su internet.

"Era un po’ di tempo che mamma, che abita accanto a me, era nervosa e non voleva essere lasciata sola con la sua badante", ha raccontato il figlio che, come spiega Fanpage.it ha sporto denuncia il 24 maggio scorso. "Una sera- ha continuato- mia moglie mi sveglia e mi dice di aver visto dalle immagini delle telecamere la badante che picchiava mamma. Così sono corso da lei ma sia lei che la donna che se ne prende cura hanno negato tutto. Solo la mattina dopo ho visto il video ed ho sporto denuncia".