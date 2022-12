Straniero in bici finisce decapitato dopo lo scontro con un'auto

Scene da film horror a Castel Volturno in Campania, dove un ciclista africano è stato decapitato dopo aver impattato il guard-rail a seguito di un brutto incidente. Il sinistro stradale è avvenuto sulla strada statale Nola-Villa Literno, a poche miglia dallo svincolo per Ischitella. Secondo quanto accertato dai poliziotti la vittima è stata centrata in pieno da una Fiat Tipo. Probabilmente un'incauta manovra del ciclista l’ha fatto finire contro la macchina, ma le confuse dinamiche sono ancora tutte da chiarire.

Corpo sfigurato

Lo straniero è stato completamente decapitato e smembrato dall’impatto con il guardrail, la polizia ha trovato pezzi del suo corpo in altre corsie, non è stato facile per gli agenti della Polstrada effettuare i rilievi del caso. Tutt’ora gli agenti stanno cercando di risalire all’identità della vittima. L’uomo non aveva con sé i documenti di riconoscimento. Il conducente della vettura coinvolta si è immediatamente fermato per prestare soccorso al ragazzo e dare l’allarme. I sanitari del 118 - arrivati tempestivamente nella zona dell'incidente - non hanno potuto fare altro che constatare la morte del malcapitato.

Il traffico sulla statale è stato bloccato per diverse ore. La salma dello sfortunato è stata sequestra, nelle prossime ore sarà trasferita presso l'istituto di medicina legale per l’esame autoptico.

Sempre più incidenti nel casertano

Sempre più incidenti stradali nella provincia di Caserta nell’ultimo periodo. Qualche giorno fa un centauro era rovinosamente caduto nell’asfalto lungo la strada che conduce a Lago Patria a seguito di uno scontro con un’auto. In quell’occasione il malcapitato motociclista venne soccorso proprio da dei ciclisti che passavano di lì.

Lo scorso 16 ottobre, sempre nel casertano, un’Alfa Romeo si è andata a schiantare vicino a un noto bar di Castel Volturno, l’auto è andata completamente distrutta e il conducente ha riportato diverse ferite. La macchina era guidata da un 36enne, che - come riportato da CasertaNews - sarebbe stato trovato positivo alla cocaina e alla marijuana. L’uomo è stato deferito per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per danneggiamento alla Procura di Santa Maria Capua Vetere con il conseguente ritiro di patente.