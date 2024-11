Orrore a Padova, maltrattamenti e sevizie sul figlio di 5 mesi in ospedale: arrestato 22enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia a dir poco agghiacciante quella che arriva da Padova, dove un neonato di soli 5 mesi ricoverato in ospedale sarebbe stato maltrattato e seviziato dal giovane papà, che attendeva il momento in cui non era presente il personale sanitario per infierire sul bambino. Il 22enne è stato fortunatamente scoperto e arrestato, e ora si trova in stato di fermo.

L'orrore in ospedale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo si trovava ricoverato presso il reparto di Pediatria dell'ospedale di Padova dopo un ricovero effettuato d'urgenza per problemi respiratori. Eppure, nonostante le condizioni precarie in cui versava il bambino, il padre 22enne infieriva su di lui. Sembra che il giovane, infatti, approfittasse dell'orario di visite per avvicinarsi al figlio e commettere abusi e violenze su di lui. Gli inquirenti parlano di vere e proprie sevizie, che avrebbero provocato nel neonato lesioni gravi. Lesioni che avrebbero potuto compromettere il suo stato di salute già precario. Chiaramente il 22enne aspettava che medici e infermieri non fossero presenti per commettere i suoi atti violenti.

Sottoposto a reiterati maltrattamenti, il bimbo aveva cominciato a peggiorare anziché migliorare, un dettaglio che non è sfuggito al personale ospedaliero. Le indagini sono state svolte dagli agenti della Squadra mobile della questura di Padova, che hanno presto avuto un quadro chiaro della situazione. Grazie ad accertamenti tecnici è stato possibile incastrare il padre del piccolo, e procedere nei suoi confronti.

L'arresto

Accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate, il 22enne è stato arrestato e condotto dietro le sbarre del carcere Due Palazzi di Padova. Ancora ignote le ragioni che possono averlo portato a commettere simili atti violenti commessi su un bimbo così piccolo. A quanto pare già al momento dell'accesso al pronto soccorso del neonato - accompagnato proprio dal padre - i medici si erano accorti che qualcosa non quadrava. Il bimbo, infatti, aveva dei problemi al cavo orale. Già da quel momento era partita una prima segnalazione alle forze dell'ordine.

Il 22enne, arrestato in flagranza di reato, si è avvalso della facoltà di

non rispondere. Nessuna informazione, invece, circa la madre del piccolino.

Fondamentale per la risoluzione di questo terribile caso la stretta collaborazione fra personale ospedaliero e forze dell'ordine.