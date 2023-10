Orrore a Savona: strangola la madre dei suoi figli. Fermato un albanese

Le ha messo le mani al collo fino a farle mancare il respiro. È il caso di un albanese di 42 anni che ha tentato di strangolare la madre dei suoi figli. Dopo l’aggressione, la donna, 31 anni, ha perso conoscenza e gli operatori del 118 sono riusciti ad animarla dopo svariati tentativi. In queste ore, la vittima è ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona e le sue condizioni sarebbero disperate, motivo per cui non la si può considerare fuori pericolo di vita.

L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte di venerdì, in un appartamento nel centro di Savona. I due coniugi avevano cenato insieme ai loro quattro figli, tutti molto piccoli se si considera che hanno un’età compresa tra i 5 e i 13 anni, e come tante altre famiglie, probabilmente, avevano visto un film davanti alla televisione tutti in compagnia, approfittando del fatto che il giorno dopo fosse sabato e potevano stare svegli fino a tardi. Fatta una certa ora, i due genitori hanno messo a letto i loro piccoli e, probabilmente, anche loro da lì a poco si sarebbero messi il pigiama per poi coricarsi sotto le lenzuola, ma sembra che in realtà abbiano iniziato a parlare. Dalle prime ricostruzioni, marito e moglie avrebbero cominciato a discutere di cose futili, non si sa ancora bene quali, ma la loro conversazione si sarebbe fatta sempre più accesa tanto da spingere l’albanese a provare ad ammazzarla. Secondo le prime informazioni disponibili, non si sa se i figli abbiano sentito qualcosa della lite dei genitori o se abbiano assistito alla scena.

Il 42enne ha afferrato la 31enne e le ha stretto le mani al collo fino a farle mancare il respiro ma, a un certo punto, si è accorto che la stava per uccidere. L’uomo ha quindi lasciato la presa e, dopo aver riacquisito lucidità, ha contattato i soccorsi che, una volta giunti sul posto, hanno impiegato più di un’ora prima di riuscire a farle riprendere i sensi alla donna e farla tornare a respirare.

Oltre all’ambulanza del 118, sono arrivati anche i carabinieri insieme al sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Savona Giovanni Battista Ferro che hanno trovato l’albanese in preda alla disperazione, tanto da confessare immediatamente il tentativo di strangolamento.