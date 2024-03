Brescia, la rapina in villa e l'orrore: così i ladri hanno ucciso a calci l'anziano cane

Pur essendo ormai anziano, un cane di 12 anni non ha esitato un istante a intervenire e a proteggere la propria casa, quando i ladri hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento. Invece che evitare l'animale, o rinchiuderlo da qualche parte, i criminali hanno dato prova di tutta la loro crudeltà, massacrando il povero animale di botte e calci, fino ad ucciderlo.

Questa la drammatica scoperta dei padroni di casa, che oltre a dover fare i conti con il furto, hanno anche trovato il loro fedele compagno a terra, ormai senza vita. L'episodio si è verificato a Serle, in provincia di Brescia, e le parole della proprietaria dell'animale hanno fatto il giro del web, commuovendo e indignando il popolo dei social.

Lo strazio della famiglia

Il terribile episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato a Serle nella mattinata dello scorso 24 marzo. Il cane, un meticcio di 12 anni, si trovava in casa quano i ladri hanno fatto irruzione in due appartamenti, fra cui quello della famiglia dell'animale. Malgrado l'età avanzata e i primi acciacchi, la bestiola si è subito accorta del pericolo, e ha provato a difendere l'abitazione dall'attacco dei malviventi. Questi ultimi, trovando il cane a intralciarli, non hanno mostrato la minima pietà. Avrebbero potuto agire in diversi modi, e invece hanno deciso di accanirsi sull'animale, prendendolo a calci. La violenza si è perpetrata tanto a lungo che alla fine il meticcio è morto a causa delle lesioni interne riportate.

Avendo la via libera, i ladri hanno quindi provveduto a svaligiare l'abitazione e a passare all'obiettivo successivo, lasciandosi alle spalle solo devastazione. Al loro rientro, i proprietari non hanno trovato soltanto l'appartamento a soqquadro, ma anche il loro amato compagno senza vita. Non è infatti stato possibile fare nulla per salvarlo. Le lesioni erano evidentemente troppo gravi. Le vittime di furto hanno quindi contattato i carabinieri della stazione locale per sporgere formale denuncia e al momento le indagini sono in corso.

Il precedente

Non si tratta purtroppo del primo caso in cui un cane perde la vita nel tentativo di difendere casa. A gennaio scorso, a Marone (Brescia), una cagnolina di taglia media chiamata Laika è morta dopo aver affrontato i ladri entrati in casa. Decisi a zittirla, i malviventi l'hanno uccisa a suon di calci. I proprietari di Laika hanno trovato la bestiola morta in giardino.

Il messaggio della proprietaria