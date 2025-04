"Aggredita in pieno centro a Milano da un uomo mezzo nudo". Il racconto di Carlotta Ferlito

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo episodio di violenza nella città di Milano, dove ormai è allarme sicurezza conclamato. Stavolta a denunciare la drammatica situazione in cui sono costretti a vivere i cittadini è l'ex ginnasta Carlotta Ferlito, la quale ha deciso di servirsi della propria visibilità per raccontare quanto accaduto a una carissima amica, salva per miracolo.

La giovane, stando alle parole della Ferlito, sarebbe stata barbaramente aggredita alla stazione di Cadorna mentre si trovava in attesa della metro. Un uomo mezzo nudo, armato di bastone, avrebbe infierito su di lei fino a lasciarla tramortita a terra. Un episodio davvero agghiacciante, e che si è fortunatamente concluso con il salvataggio della ragazza.

" Una delle mie migliore amiche stava aspettando la metro, quando un uomo mezzo nudo si è avvicinato con un bastone in mano e ha deciso di picchiarla ", ha spiegato la Ferlito in un video pubblicato su Instagram. Sarebbe stata proprio la giovane a chiedere alla campionessa olimpica, naturalmente più conosciuta sui social, di raccontare la vicenda, così da diffondere la notizia.

A quanto pare il fatto si è verificato intorno alle 19.30 di sera. L'amica della Ferlito stava aspettando il convoglio, quando ha visto avvicinarsi uno strano personaggio "vestito solo dal busto in sù, sotto era completamente nudo ". In preda a chissà quale raptus, il soggetto si è scagliato contro la ragazza, brandendo un bastone, e diversi colpi sono andati a segno. Le percosse, molte delle quali al volto, hanno fatto perdere i sensi alla vittima, che è crollata a terra. La fortuna ha voluto che in stazione ci fossero anche altre persone, ed alcuni sono corsi ad aiutarla. "Fortunatamente qualche buon'anima l'ha fermato, altrimenti lei probabilmente non sarebbe qui in questo momento" , é il commento preoccupato di Carlotta Ferlito.

La vittima ha già provveduto a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine, ed è emerso che il medesimo soggetto aveva già tentato di molestare altre due ragazze, oltre ad aggredire un dipendente dell'Atm. La domanda che viene spontanea è sempre la stessa: perché questo pericoloso soggetto si trovava ancora in giro?

Carlotta Ferlito conclude il suo video con una considerazione amara: " Sappiamo che questo uomo è un pregiudicato e che non avrà sanzioni, se

non un interrogatorio e qualche ora dietro le sbarre, ma quello che ci domandiamo è: come è possibile che, dopo tutto quello che si sente, a un orario del genere non c'ènelle stazioni?".