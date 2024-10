In ospedale per una congiuntivite scopre di avere un verme nell'occhio: caso choc nel Padovano

Ascolta ora 00:00 00:00

Sconcerto all'ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova, dove un paziente presentatosi per trattare un caso di congiuntivite persistente si è rivelato invece essere affetto da loiasi; nel suo occhio, infatti, si trovava un verme. L'uomo, originario del Camerun, è stato curato dal personale medico e quindi dimesso. La vicenda, però, ha destato stupore per la sua rarità.

Il caso

La vicenda, come abbiamo detto, si è verificata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Camposampiero, nel Padovano. Il paziente, un uomo originario del Camerun, lamentava da tempo dei fastidi all'occhio, che si mostrava perennementre arrossato, pruriginoso e con lacrimazione abbondante. Non solo. Parlando con il personale sanitario, il soggetto aveva spiegato di avvertire qualcosa muoversi al di sotto della palpebra. Il quadro poteva essere effettivamente quello di una congiuntivite, ma dei gonfiori riscontrati in zona polsi e caviglie aveva fatto pensare a un'infezione ben più seria.

I medici del reparto di Oculistica hanno quindi deciso di effettuare indagini più approfondite, e grazie a ciò sono arrivati all'incredibile scoperta. Si trovavano di fronte a un caso di loiasi: nell'occhio del paziente si trovava un grosso verme, un parassita noto con il nome di Loa Loa.

La diagnosi è stata possibile grazie agli esiti degli esami ematici, che hanno evidenziaro la presenza di microfilarie - ossia larve di verme - nel sangue dell'uomo. Quest'ultimo era stato in Africa nove anni prima, e tutto fa pensare che abbia contratto lì l'infezione, dato che il Loa Loa è tipico di alcune zone africane. Si tratterebbe, dunque, del caso di loiasi più duraturo mai registrato dalle nostre parti.

Compreso con cosa avevano a che fare, i medici del reparto hanno disposto un intervento chirurgico finalizzato all'estrazione del verme. Il team di oculisti, supportato dai tecnici dall'Uoc Laboratorio Analisi dell'Ulss 6 Euganea, ha operato il peziente, individuando e rimuovendo il parassita. A quanto pare subito dopo la rimozione l'uomo è stato meglio.

Cos'è la loiasi

Con il termine loiasi si intende, dunque, un'infezione dei tessuti dovuta al parassita Loa Loa. Fra i sintomi possiamo avere gonfiori pruriginosi, arrossamenti, sensazione di fastidio e infezione del sangue da parte di larve del verme (microfilarie). Ad oggi, pare che l'unico farmaco in grado di contrastrare sia il parassita che le sue larve sia la dietilcarbamazina.

Il Loa Loa è tipico delle foreste pluviali dell'Africa occidentale e centrale. La trasmissione avviene mediante morso di un tafano a sua volta infettato dal verme.

Al momento della puntura, vengono passate le larve del verme, che riescono a penetrare nel corpo umano attraverso la ferita. I vermi poi possono spostarsi, fino a raggiungere l'occhio, dove rimangono. Alcuni di questi parassiti possono raggiungere anche i 3-7 centimetri di lunghezza.