Padova, 15enne scomparsa mentre andava a scuola. Venerdì l'ultimo messaggio

C'è tanta preoccupazione per le sorti di Jensare Ajdari, una ragazza di soli 15 anni scomparsa da Camposampiero, in provincia di Padova. La giovane manca dallo scorso mercoledì 24 aprile, quando era uscita di casa per recarsi alle scuole serali. Da allora non si è più vista e la famiglia sta vivendo drammatiche ore di apprensione.

Cosa sappiamo

Stando alla ricostruzione fornita dalla famiglia, Jensare Ajdari si era allontanata da casa nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 17.00. Avrebbe infatti dovuto frequentare le lezioni della scuola serale presso cui era iscritta. Quando i familiari si sono recati all'istituto per andare a prenderla, intorno alle 20.30, hanno però fatto l'agghiacciante scoperta: la 15enne non si era presentata a lezione. L'incubo di ogni genitore.

Ovviamente non si è pensato subito al peggio, e la madre ha più volte cercato di telefonare all'adolescente. In risposta ha ottenuto soltanto un messaggio in cui la giovane - o chi per lei - le diceva di trovarsi a Mestre, e di non preoccuparsi. Da quel momento in poi non ci sono stati ulteriori contatti, tanto che la famiglia ha infine deciso di chiedere aiuto, rivolgendosi alle autorità locali. Nella serata di mercoledì, infatti, i genitori della 15enne hanno sporto denuncia di scomparsa.

Un aggiornamento sarebbe arrivato nella giornata di ieri, venerdì 26 aprile. La madre di Jensare avrebbe ricevuto un ulteriore messaggio in cui si leggono poche parole: " Non preoccuparti, sono viva ". Ci si chiede però perché l'adolescente non abbia direttamente telefonato alla madre. Chiunque, infatti, avrebbe potuto scrivere quel messaggio. La mamma della 15enne, infatti, è molto preoccupata, e teme per le sorti della figlia. Proseguono, dunque, le ricerche sul territorio e tutti invitati a rivolgersi alle forze dell'ordine nel caso in cui riconoscessero la ragazza. Gli inquirenti stanno parlando con i compagni di scuola della 15enne e controllando tutte le sue chat. La speranza è quella di scoprire qualche elemento in più relativo alla vita della minorenne.

La descrizione

Jensare Ajdari è una ragazza di 15 anni, alta 1.70, con capelli castani lunghi e occhi chiari. L'ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto nero, pantaloni neri e scarpe Nike bianche con dei dettagli rossi. Aveva con sé uno zainetto color viola.

La famiglia ha lanciato un appello sui social per chiedere a chiunque dile autorità nel caso in cui venga individuata la ragazza.