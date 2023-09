Paga da 20 euro per sei ore di lavoro. La denuncia su Tik Tok di un cameriere di Modena

Preso dallo sconforto ha deciso d’istinto di riprendere sul social media Tik Tok la discussione avuta con il suo datore di lavoro e il video in poco tempo è diventato virale. Un giovane cameriere modenese ha denunciato il trattamento ricevuto dal proprietario del ristorante dove aveva lavorato per sei ore di fila lamentandosi della paga. Invece dei 50 euro pattuiti, il commerciante voleva dare al ragazzo solo 20 euro. A quel punto, vuoi per esasperazione, vuoi per vendetta, l’apprendista, al suo primo giorno di lavoro, ha deciso di rendere pubblico il dialogo con il ristoratore al termine della giornata trascorsa a servire da un tavolo all’altro.

La denuncia

Nelle immagini del video, girante di nascosto, si vede solo il volto del ragazzo, che discute con il proprietario del ristorante. “Mi stai sfruttando – queste le prime parole pronunciate dal cameriere – non puoi darmi venti euro per sei ore di lavoro, sono stanco morto” . Sono bastati pochi minuti e le immagini hanno cominciato a girare su Tik Tok e a essere condivise sul web da centinaia di utenti. Non è il primo e non sarà l’ultimo caso di sfruttamento del lavoro. Quando il ragazzo si è rivolto al ristoratore contestando la misera paga, quest'ultimo ha replicato sostenendo che si trattava soltanto di una prova, lasciando quindi intendere che il salario fosse ben diverso.

La minaccia

Il giovane ha ribadito però che altrettanto veri erano i quasi tre euro l'ora ricevuti in un turno di lavoro impegnativo, dalle diciotto a mezzanotte. “Sono stanchissimo – ha sottolineato – ho fatto avanti e indietro e non sono andato a rubare. Il lavoro in nero lo pagano minimo otto euro l'ora” . La situazione si è sbloccata solo quando l'autore del video finito su Tik Tok ha minacciato di contattare la polizia e di testimoniare di aver lavorato senza essere minimamente in regola, con l'accordo verbale che per quattro ore sarebbero arrivati a una paga di 50 euro.

Lo sfogo

A quel punto i soldi pattuiti sono stati saldati dal commerciante, ma la questione resta, anche perché senza l'aiuto del pubblico o senza l'eventuale intervento della polizia difficilmente i 20 euro sarebbero stati più che raddoppiati. Constatazione che il giovane ha riassunto in conclusione del video, chiedendo aiuto al leader della Lega Matteo Salvini.