Scrutatrice lascia il seggio: "Paga scarsa". Quanto si guadagna a lavorare alle elezioni

Non era contenta del compenso per il suo lavoro come scrutatrice di seggio e per tale ragione una ragazza di 24 anni si è allontanata dal proprio posto e non ha fatto più ritorno. Una storia che ha dell'incredibile quella avvenuta nel Napoletano: la giovane, fra l'altro, ha pagato questa sua decisione di farsi indietro quando ormai la sua presenza per queste elezioni era data per certa. Nei suoi confronti è infatti scattata una denuncia.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora, la curiosa vicenda si è verificata a Qualiano (Napoli). La 24enne era stata scelta come scrutatrice per le elezioni di ieri e oggi (8-9 giugno 2024) in un seggio elettorale della cittadina. Peccato che a un certo punto, nella giornata di ieri, si sia allontanata dal posto a cui era stata assegnata e non abbia fatto più ritorno. Una mossa a dir poco sconsiderata, dato che la sua presenza era ormai stata segnata e data per certa. Al seggio dove operava si sono ritrovati a dover trovare in fretta un sostituto.

Contattata telefonicamente, la ragazza avrebbe prima avanzato qualche scusa, che non ha convinto. Poi ha rivelato le sue reali ragioni, che hanno lasciato tutti di stucco. La 24enne ha infatti affermato di non volere più riprendere il proprio posto al seggio perché la paga come scrutatrice è troppo bassa. Chiaramente il seggio si è attivato per trovare rapidamente un sostituto e proseguire col il corretto svolgimento delle votazioni. Il tutto è fortunatamente andato avanti senza problemi. Per la giovane, però, ci sono state delle conseguenze.

La denuncia

Il caso della scrutatrice rinunciataria è stato segnalato ai carabinieri della stazione locale, che hanno provveduto a denunciare la 24enne per abbandono di seggio senza legittimo motivo.

La ragazza ha agito in questo modo perché scontenta del compenso. Ma quanto guadagna uno scrutatore di seggio? Quando parliamo di seggi per elezioni ordinarie, la cifra si aggira intorno ai 110,40 euro per scrutatori e segretari, e ai 138 euro per coloro che ricoprono l'incarico di presidente.

Questo, almeno, quanto indicato nella circolare del ministero dell'Interno n. 34/24.

Quando invece si tratta di "seggi speciali" il compenso cala, e siamo intorno ai 56,35 euro per gli scrutatori e ai 82,80 euro per i presidenti.