Calci e minacce ai medici, ex concorrente di Temptation Island devasta l'ospedale

Federico Rasa, noto alle cronache per aver partecipato alla famosa trasmissione televisiva di Mediaset Temptation Island, è stato denunciato per danneggiamento. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Palermo Today, Rasa si era recato ieri pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Civico del capoluogo siciliano insieme ad alcuni operatori del 118, probabilmente a causa di una reazione avversa comparsa da qualche giorno (dopo che lo stesso Rasa si era recato all'estero per sottoporsi a dei trattamenti non meglio specificati).

Superato il triage - che aveva assegnato al palermitano il codice verde - e fatta una prima visita nella quale è stato somministrato del cortisone, l'uomo è stato fatto sdraiare su di una barella. Passata circa un'ora sarebbero iniziate le intemperanze di Rasa, che avrebbe iniziato a minacciare e offendere il personale sanitario che si trovava in quel momento in servizio. A dare manforte al soggetto in escandescenze sono arrivati tre amici, che hanno iniziato a rumoreggiare pesantemente insieme a lui. Secondo un testimone oculare dei fatti le attenzioni del gruppetto si sarebbero rivolte in particolare su una guardia giurata, con cui Rasa stesso cercava lo scontro aperto mentre urlava " Fate tutti schifo" riferendosi a medici e infermieri della struttura.

Il personale preposto si sarebbe deciso a chiamare il 112 quando l'uomo, sempre più alterato, avrebbe iniziato a prendere a calci un carrello e una porta, rompendo anche una bacchetta in metallo. Quando gli agenti del commissariato Porta Nuova sono giunti sul luogo della segnalazione gli amici che erano intervenuti per spalleggiare Rasa si erano già dileguati nel nulla. I poliziotti hanno acquisito immediatamente testimonianze e immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di poterli identificare. Per Rasa invece è scattata la denuncia per danneggiamento, alla quale si potrebbe anche aggiungere quella per minacce qualora i soggetti vittime della furia cieca dell'uomo decidessero di sporgere regolare denuncia nei suoi confronti.

Federico Rasa, nato a Palermo 35 anni fa, aveva partecipato nel 2021 alla nona edizione della trasmissione Temptation Island. Appena pochi mesi fa l'ex fidanzata Floriana aveva comunicato sui social la fine della loro storia, durata poco più di quattro anni (i due, dopo diverse crisi, erano usciti insieme dal programma). La stessa Floriana non è mai voluta entrare nei dettagli, preferendo tutelare la riservatezza sua e quella dell'ormai ex compagno.