Palermo come il Far West. "Cosa ha fatto la sinistra?"

Dopo il tremendo stupro di Palermo dello scorso sette luglio, il capoluogo della Sicilia continua ad essere teatro di gravissime violenze giovanili. Nella notte del dieci settembre si sono verificate altre due tremende risse.

Un sedicenne accoltellato mentre si divertiva con gli amici

Alle tre del mattino di ieri, dieci settembre 2023, un ragazzo di sedici anni è stato barbaramente accoltellato a seguito di una violenta rissa nelle immediate vicinanze di piazza Don Sturzo. Secondo le prime indagini, il giovane non conosceva i propri aggressori. Il sedicenne è stato poi portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. La lite sembra essere stata scaturita per futili motivi, come spesso accade in questi casi. Due gruppi di giovanissimi si sarebbero picchiati fino ad arrivare al triste epilogo. Il presunto assalitore sarebbe poi scappato assieme alla propria comitiva dopo l'arrivo della polizia.

Maxi rissa in pieno centro storico

Poche ore prima dell'aggressione in piazza Don Sturzo si è verificata una maxi rissa tra i locali della Champagneria, zona molto nota della movida palermitana, a pochi metri dal suggestivo teatro Massimo. Quaranta persone hanno iniziato a darsele di santa ragione in un internet cafè di piazza Spinuzza. Cosa abbia portato queste persone a picchiarsi non è ancora chiaro, ma la polizia ha già iniziato le indagini, scandagliando le telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando attentamente i proprietari del locale, teatro della scazzottata, nella speranza di riuscire a ricostruire l'accaduto. Durante la maxi rissa sono stati danneggiati diversi tavolini e molte sedie. Alcuni dei partecipanti sono stati accompaganti dai sanitari al Civico di Palermo a seguito di alcune ferite riportate.

"Che ha fatto in questi anni la sinistra?"

Anche il centro storico di Palermo è diventato pericoloso. Da un momento all'altro un ragazzo o qualsiasi passante potrebbe essere aggredito senza nessun motivo, soltanto per il "gusto" di far del male. " Siamo terrorizzati - confida a ilGiornale.it una donna residente in pieno centro - ormai di notte qui diventa il far west. Nessuno ci tutela. La cosa che fa rabbrividire è che moltissimi di questi criminali sono giovanissimi. I più nemmeno hanno compiuto i diciotto anni d'età e si atteggiano per strada di notte come gangster".