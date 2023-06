"In auto per 50 ore di fila": che cos'è la challenge degli youtuber di Roma

Ascolta ora: ""In auto per 50 ore di fila": che cos'è la challenge degli youtuber di Roma"

C'è una challenge social dietro l’incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Casal Palocco, Roma, costato la vita a un bambino di 5 anni. I cinque ragazzi a bordo del Suv Lamborghini – preso a noleggio in un autosalone di vetture di lusso – fanno parte del gruppo di Youtube “Theborderline”: 600 mila seguaci sulla piattaforma video e quasi 90 mila follower su Instagram. Un giro da 152 milioni di visualizzazioni in tre anni, la formula è nota: sfide online con votazioni, clic a pagamento e premi in denaro. L’ultima folle sfida – 50 ore di seguito in macchina – potrebbe essere la causa dello scontro mortale.

Cosa prevede la challenge “in auto per 50 ore di seguito”

Vivere in macchina – per l’occasione in una Lamborghini – per 50 ore di fila, senza mai scendere: questa la sfida social organizzata dal gruppo di youtuber formato da Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea. Tutt’altro che un caso le testimonianze di chi aveva segnalato il lussuoso Suv blu nella zona già nella giornata di mercoledì. E non si tratta nemmeno della prima volta che gli aspiranti influencer: già un anno fa si resero protagonisti della challenge “50 ore nella macchina” a bordo di una 500. In quell’occasione, guidarono fino a Milano alternando al volante. E ancora, sei mesi fa la stessa sfida a bordo di una Tesla. Le stesse modalità, fino a ieri e all’incidente con conseguenze drammatiche.

Chi sono i Theborderline

I quattro componenti del gruppo Theborderline hanno un’età compresa tra i 20 e i 23 anni. Vivono tutti a Roma – zona Ostia – e il loro desiderio è sempre stato quello di sfondare sui social network. Emblematica la presentazione che campeggia su Youtube: “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento:) Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI. Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo)”.

Come già avvenuto in altre occasioni, per le challenge Youtube hanno utilizzato una vettura dell’autosalone “Skylimit”. Un legame piuttosto solido, considerando che recentemente gli influencer hanno girato uno spot con tanto di offerta di “un dieci per cento di sconto sul noleggio”. Il modello di ispirazione dei Theborderline è Jimmy Donaldson, più conosciuto nel mondo della rete come MrBeast: 160 milioni di iscritti sul suo canale Youtube.