"Parcheggia" il suv sulle auto in sosta e scappa | Il video

Follia e delirio a Bari nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, quando un conducente a bordo di un suv ha fatto strage di auto lungo il suo percorso. Come spesso accade, "l'impresa" del temerario è finita sui social grazie ad alcuni passanti che, notando lo strano comportamento della grossa auto, hanno ripreso tutto con i loro telefoni. Per ragioni ancora da accertare, sulle quali stanno ora indagando i carabinieri, la vettura di grossa cilindrata è letteralmente salita sulle altre auto. Una delle "vittime" di questa improbabile sequenza di incidenti ha raccontato tutto sui social, mostrando il video dell'azione e i danni alla sua auto.

" Stanotte un fenomeno è riuscito a schiantarsi sull'auto mentre era parcheggiata, distruggendo ruota, specchietto e fiancata, per poi ovviamente andare via facendo finta di nulla ", scrive Cesare De Virgilio, un medico che ha visto la sua vettura subire ingenti danni. " Stamattina controlliamo le telecamere con i carabinieri e scopriamo che il fuoriclasse sul suv, nella stessa notte, è riuscito a devastare ben tredici auto. Una roba che non mi riuscirebbe nemmeno in una partita a flipper particolarmente ispirata, o se giocassi a Gta ubriaco ", prosegue l'uomo, cercando di scherzare ma sicuramente contrariato per quanto accaduto.

Dalle immagini, infatti, si vede il suv che imbocca una via non particolarmente ampia di Bari, con vetture parcheggiate su entrambi i lati. Non si capisce per quale ragione, se sbagliando manovra nel tentativo si passare in una strettoia o se, con più probabilità, perché alterato, è riuscito a portare la vettura sulle due ruote laterali, a sinistra, piegandola in modo tale che le altre due scorressero sulla fiancata di quelle parcheggiate sul lato destro della strada. E la stessa operazione è stata compiuta su tredici diverse auto in quella stessa zona.