Il parco del Circeo blocca Bob Sinclar: "Quel concerto non si fa"

“Quel concerto, sulla spiaggia, non si può fare” . L’ente parco del Circeo è pronto a vietare il live del prossimo 4 agosto a Latina del deejay Bob Sinclar. Lo show è previsto in un hotel del lungomare di Latina che però è limitrofo ad un’area sotto tutela del parco nazionale del Circeo. Che è appunto pronto a non concedere l’autorizzazione allo show.

Il presidente del parco: “Ho già avvertito la prefettura”

Quello in programma il prossimo 4 agosto è sulla carta l’evento più importante dell’estate sul lungomare di Latina. Uno degli alberghi più importanti ha infatti organizzato una serata dove la star sarà il deejay Bob Sinclar, uno abituato a suonare nei locali di Mykonos e Ibiza e dunque un’attrazione assoluta per la provincia pontina. L’albergo si trova però a confinare col lago di Fogliano e col parco nazionale del Circeo, in una zona sottoposta a vincolo e dunque protetta. Per effettuare qualunque evento è necessaria la comunicazione all’ente parco. Ogni weekend, l’hotel, organizza serate con musica live, spesso con deejay italiani. Quella con Sinclair sarà l’evento principale. Peccato che però sia a forte rischio. Perché il parco ha già allertato il prefetto di Latina comunicando che non intende concedere l’autorizzazione. “Al momento abbiamo ricevuto solo comunicazioni verbali, ma quando arriverà la richiesta formale esprimeremo parere contrario. L’ho detto anche in Prefettura” ha detto a Repubblica Giuseppe Marzano, presidente dell’ente parco del Circeo.

Il problema? Troppa gente sulla spiaggia e fauna a rischio